Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz

Már attól rettegtünk, hogy a tavalyi választások győztes pártja nem tudja megvalósítani ígéreteit, nem lesz lehetősége magasröptű kormányprogramját véghezvinni, de hál’ istennek, végre-valahára lett új kormányunk, és most kitör az általános jólét, mert ugyebár új seprű jól seper. Még nem tudni pontosan, miből, de mindannyiunk örömére a hatalom elkezdte az adományozást. Egyelőre tart még a vidám farsang, a böjt csak majd később jöhet, és lehet az osztogatásból még fosztogatás is, de addig is örüljünk.