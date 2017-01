Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz

Most már csak az biztos, idén nem lesz új kormányunk, sőt, az sem valószínű, még ez évben kiderül, ki lehet majd a miniszterelnök. Klaus Iohannis, akit amúgy is gyakran gúnyoltak lassúsága miatt, most e feladatát sem sieti el. Marad hát a találgatás: tovább hecceli a győztes szociáldemokratákat, vagy hajlandó elfogadni második jelöltjüket, Sorin Grindeanut?