Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz

Mily szörnyű súllyal nyomja a tél a földet... Terhét a fák is görnyedve nyögik. A házak szinte megrokkannak alatta... De azért csak állnak és várják a tavaszt. Míg havat pallva a Budvár körül Sors szele sír... A sietve leszálló Szürkületben titokzatos árnyak Sunnyaszkodnak bokortól bokorig – Most minden cserje, domb rajzó mese-méhkas! Küzdelmes sorsú véreim ilyenkor Kunyhóikba húzódva éjjeleken át Hallgatják, hogy egy-egy csúf toportyán Egy kiugró bércre kiülve dudál. Hallom s hallgatom én is, tudva: ezalatt Valahol tehetetlenkedő orvosok közt Tátog levegőért a megszületni nem tudó Gondolat, míg eszméletlen milliók Ész nélkül futnak itatni szomjukat. Fény csurog rájuk nagy házcsodákról, S mormoló vörös malmok szédületében Húzza Jonny és táncol Josephine. Karomban is meg-megbizserdül a vágy: Nekivágni az élet sodróbb áramának: Lüktessen együtt életem is A nagyvárosok lüktető életével. (Él társam is ott – pár mai – legkülönb.) De mindjárt érzem: valami visszatart. Mi? Nem tudom. Ám úgy látszik: erős! Azt mondom néha: talán a gondok... család... De lehet más is – Elég, hogy maradok, A csillagokat kérdve: jön-e már tavasz? Míg havat pallva a Budvár körül Sors szele sír... kiugró bérceken Toportyán dudál – s véreimmel a tél Felbonthatatlanul egybeölel –