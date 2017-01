Regisztráljon, és szóljon hozzá írásainkhoz

Ismét tüntetők vonultak utcára a nagyvárosokban tegnap délután a kormány közkegyelmi tervezete ellen tiltakozva, az RTV híradójának esti jelentése szerint országszerte mintegy százezren tüntettek. Bukarestben több mint negyvenezren tiltakoztak, az igazságügyi minisztérium előtt a tárcavezető lemondását kérték, illetve azt, hogy ne fogadják el a közkegyelmi törvénytervezeteket, majd a kormány székháza elé vonultak. Elégedetlenségüket fejezték ki a nép ügyvédje, illetve a médiafelügyelet intézményét illetően is. Kolozsváron és Temesváron tíz-tízezren tüntettek, de más városokban is ezrek, százak vonultak utcára. Teleorman megyében, Alexandria városában ötven tüntetőről számolt be az Agerpres. Az igazságügyi minisztériumban ma kezdődik a közmeghallgatás a vitatott tervezetekről.