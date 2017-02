Az egykori fás vállalat helyén elkészült létesítmény összterülete 7,28 hektár: négy csarnok áll a befektetők rendelkezésére. Egyik fémszerkezetű csarnokot a né­met tulajdonban levő, könnyű autóalkatrészeket gyártó Kunstroff Technologie Franken Kft. vette bérbe, és már hónapok óta zajlik a termelés, a többi érdekelt cég még nem költözött be a másik három csarnokba.

A volt keményítőgyár ülepítőállomása helyén – ahol zöldmezős beruházási lehetőséget is biztosítanak a cégeknek – két ipari csarnok is áll: a 341 négyzetméterest felújították, de épült egy teljesen új, 841 négyzetméteres, fémszerkezetű csarnok is.

Múlt csütörtökön Bokor Tibor polgármester és Hegedűs Ferenc, a helyi tanács gazdasági bizottságának elnöke sajtótájékoztatóján az ipari parkok kérdése is szóba került. Bokor Tibor elmondta: nem merültek fel gondok az 1-es ipari parknál, csupán az egyik területet igénylő vállalkozó által szerződtetett pályázatíró cég – nem ismervén a játékszabályokat – akadékoskodik. Tudni kell, hogy az ipari parkokra vonatkozó pályázati kiírás értelmében öt évig a terület nem adható hosszú távú bérbe, és el sem adható. A tulajdonos, az önkormányzat a területeket csarnoképítés céljából adhatja csak bérbe. Valóban felmerült egy probléma, hogy nem bocsáthattak ki építési engedélyt a területet bérlő cégnek, ám az önkormányzat megtalálta azt a jogszabályt, amely ezt mégis lehetővé teszi. Öt év után a területet, illetve a csarnokot bérlő cégnek elővásárlási joga lesz. Az elöljáró azt is elmondta, hogy az 1-es ipari park esetében minden csarnok betelt, két-három cég pedig területet igényelt, ezekkel már alá is írták a bérleti szerződést. A 2-es ipari park esetében a két csarnok közül csak az egyiket igényelték, a másik iránt nincs érdeklődő. Itt kiadó a 323 négyzetméteres, téglából épített, felújított csarnok, valamint egy 2,5 hektáros közművesített terület csarnokot építeni szándékozó befektető számára.