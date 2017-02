A személyre szóló értesítőkből mindenki megtudhatja, hogy a 2017-es esztendőben mennyi befizetnivalója van, és aki nem akar sorba állni a tükörpalota földszintjén, az a Ghiseul.ro internetes portálon keresztül is leróhatja pénzügyi kötelezettségeit a megyeszékhely iránt. Egyelőre még kedvezményt is lehet kapni: a teljes összeg tíz százalékát spórolhatja meg az, aki február végéig az egész évi adóját törleszti, de az is nyer öt százalékot, aki március végéig fizet. (demeter)