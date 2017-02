A klub új elnöke a 47 éves magyarországi Árki Gábor, aki legutóbb a magyar élvonalban játszó Diósgyőri VTK sportigazgatója volt. Emellett még csatlakozott a szentgyörgyiekhez Sándor István, aki Ukrajnában és Magyarországon is dolgozott edzőként az első osztályban, a piros-fehér mezeseknél viszont a technikai igazgató szerepét tölti be, illetve az erdővidéki Nagy Sándor is hazatért, aki másodedzőként és az utánpótlás-nevelésben szakmai igazgatóként fog tevékenykedni.

A sajtótájékoztatón jelen volt még Diószegi László főtámogató, Kertész Dávid alelnök és Valentin Suciu edző, valamint Hadnagy Attila csapatkapitány és a hat nemrég igazolt játékos is. A csapatot erősíti a 30 éves középpályás Sebastian Ghinga, a 28 éves, csatárként bevethető Vlad Bujor, a 21 éves, szintén középpályás Sandu Iovu, illetve a szezon végéig kölcsönbe érkezett az FC Botoşani csapatától a szintén 21 éves középpályás, Răzvan Greu, valamint az FC Dinamo alakulatától két 20 éves labdarúgó, Laurențiu Manole és Vlad Olteanu is. Előbbi középpályásként, utóbbi pedig hátvédként bevethető.

A sajtótájékoztatón először Diószegi László főtámogató szólalt fel, aki elmondta, örül az új játékosok döntésének, hogy a szentgyörgyi klubot választották, viszont hozzátette, reméli, odateszik a csontjukat, és nem okoznak csalódást a mérkőzéseken. A folytatásban az új elnök, Árki Gábor beszélt, aki komoly potenciált lát a klubban, és tapasztalatával szeretné előre segíteni a csapatot. „Amikor megkerestek a Sepsi OSK vezetőségétől, nagyon meglepődtem, de aztán kezdeti elcsodálkozásomból felocsúdtam, és rájöttem, hogy érdemes ebbe a klubba munkát fektetni. A dinamikus fejlődés példaértékű, és ebbe szeretnék én is bekapcsolódni. Az évek során először labdarúgóként, majd sportigazgatóként is volt lehetőségem tapasztalatot gyűjteni, hiszen a Lombard FC és a Diósgyőr együttesénél is dolgoztam, viszont remélem, a jövőben itt is tudom hasznosítani tudásomat. Jobbnak kell lennünk, mert a nézőkért és a csapatért játszó játékosaink megérdemlik, hogy mindent megadjunk nekik, így nekik csak a labdarúgásra kell koncentrálniuk. Szeretnénk egy márkát kiépíteni, ez persze hosszú távú célunk, amelynek erős lábakon kell majd állnia. A stratégiánkat és a tervünket kidolgoztuk, a feladatunk pedig az, hogy lépésről lépésre haladjunk felfelé, anélkül, hogy nagyot ugranánk” – mondta Árki Gábor.

Valentin Suciu edző a felkészülési időszakról, az új játékosokról, valamint a hétvégén rajtoló tavaszi idényről beszélt. „ Nehéz időszakon vagyunk túl, amit a játékosok annyira nem szeretnek, de szükséges a jó eredmények elérése érdekében. Jól sikerült a téli felkészülés, viszont nagyon nehéz visszavágó-sorozat vár ránk. Lépésről lépésre kell haladnunk, mindig csak egy mérkőzésre koncentrálni. Bízunk az új játékosokban, akik jól beépültek a csapatba, meggyőződésem, hogy segíteni fognak célunk elérésében” – fogalmazott Suciu.

A klub vezetősége leszögezte, hogy továbbra is a 4–6. hely valamelyikén szeretnék zárni az idényt.