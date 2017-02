Előző írásunk

1989 óta nem volt Romániában ekkora tüntetéssorozat, mint most! Akkor is, most is a rendszer ellen lázadt fel a lakosság. A két forradalom között 27 év, a legutóbbi államelnök-választás óta két év, a parlamenti választások óta alig két hónap telt el, és mégis kell a változás. Hogy miért, azt csak sejteni lehet, de ez nem jó így, az is biztos!