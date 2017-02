Ráduly Attila egyesületi elnök dióhéjban össze­foglalta az elmúlt év eredményeit, majd levetítették az Enrique de Paz Miguel által készített hatperces összeállítást. Az elnök arról is beszámolt, hogy partnerszervezetekkel és tanintézményekkel dolgoztak együtt, közöttük is a leghatékonyabban és legeredményesebben Kocsis Zoltánnal, a sportiroda vezetőjével. A sportcsarnokban működő asztalitenisz-iskola tevékenységébe a zöld napos önkéntesek is besegítettek, így a kisgyermekek sportolás közben angolul is tanulhattak.

Zhenya Ohanyan arról mesélt, hogy sok-sok szép élménnyel tér haza Örményországba, szomorú, hogy el kell utaznia, az egy év nagyon hamar elrepült. Enrique de Paz Miguel szerint is rendkívül gyorsan telt el az esztendő. Sok tudást, tapasztalatot visz magával, hazatérése után is gyermekekkel óhajt dolgozni, tanár akar lenni. Ráduly Attila azt is elárulta, hogy április elején újabb három önkéntes lány – egy török, egy örmény és egy spanyol – érkezik Kézdivásárhelyre, akik egy éven keresztül segítik majd a Zöld Nap Egyesület munkáját, jövő év március elsejétől augusztus végéig pedig egy lengyel önkéntes tartózkodik majd a céhes városban.