Már február első hetében átadták a hat számjegyű összeget (100 ezer forint) annak a békési családnak, akiknek a háza égett le pár héttel ezelőtt. Ugyanekkor utalták át a külsőrekecsini (Csángóföld) magyar tanító – szintén a tűz martalékává vált – háza újjáépítésére szánt pénzt is (100 ezer forint), mint ahogy továbbra is finanszírozzák egy csángó gyerek magyarul való taníttatását (40 ezer forint). De jutott segítség az autóbalesetet szenvedett mezőberényi focistalánynak is (80 ezer forint), aki még melltől lefelé nem érzi testét, de a napokban moccant meg lábujja, tehát van remény felépülésére. Egy árván maradt békési testvérpár pedig három évig – míg a kisebbik is tanul – kap havi rendszerességgel öt számjegyű támogatást (20 ezer forint/hó) tőlük. A háromszéki Kommandón is leégett a magyar iskola azon szárnya, amelyben a könyvtár volt. A KÉSZ úgy döntött, hogy e tanintézmény magyar kisdiákjainak megsegítésére felkéri a békési lakosságot: adományozzanak magyar nyelvű könyveket, elszállításukról a civil szervezet gondoskodik majd. A könyveket – szépirodalmi, világirodalmi, történelmi és meséskönyvekről lenne szó – március 15-ig fogadják a főtéri Játékkuckóban (5630 Békés, Széchenyi tér 1.), nyitvatartási időben Juhos Balázsnénál. A rászoruló lakosság tüzelővel való ellátása is folytatódott, míg a „bugyelláris” bírta (tél kezdete óta mintegy 350 ezer forint értékben). Kis tartalékot is képzett a csapat, mert hosszú még az esztendő, és messze a következő bál. Ugyanakkor pályázatot nyújtottak be a Bethlen Gábor Alaphoz az eddigi határon túli magyar–magyar kapcsolataik kibontakoztatására.