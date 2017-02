Laura Codruţa Kövesi úgy vélte, a múlt év tele volt kihívásokkal a vádhatóság számára, az ügyészeket ugyanis számos támadás érte annak ellenére, hogy a statisztikák azt mutatják, hatékony az ügyészség tevékenysége. Elmondta, tavaly 1270 személy – közöttük három miniszter, 6 szenátor, 11 képviselő, 47 polgármester, 16 bíró és 21 állami-vállalat-igazgató – ellen emeltek vádat. A vádemelések több mint egynegyede hivatali visszaélés miatt történt, és ezekben az ügyekben több mint 260 millió eurós kárt azonosítottak. A bíróságok tavaly 870 vádlottat ítéltek el jogerősen, akik ellen a korrupcióellenes ügyészség indított eljárást. Közöttük egy európai parlamenti képviselő, hét képviselő, egy szenátor, egy miniszter, öt megyei önkormányzati elnök és 28 polgármester volt. Hozzátette: a felmentések aránya továbbra is 10 százalék, ami alacsonyabb az európai uniós átlagnál. A főügyész szerint ez azt mutatja, hogy a román igaz­ságszolgáltatás működőképes.

A felmentések kapcsán Augustin Lazăr, Románia főügyésze úgy fogalmazott: ez egy elfogadható arány olyan körülmények között, hogy az ügyészség ellenséges környezetben dolgozik. Lazăr ugyanakkor azt is leszögezte: idén a főügyészség egyik fontos célja lesz, hogy csökkentsék a megoldatlan ügyek számát, minekutána 2016 végén ezek száma nagyobb volt, mint egy évvel korábban.

Kövesi arról is beszámolt, hogy tavaly 667 millió euró értékben zárolt javakat a hatóság, ami 72 százalékkal nagyobb a 2015-ben jegyzettnél. A főügyészi jelentésből kiderült továbbá, hogy 2016-ban a jogerős bírósági ítéletek alapján 226 millió euró értékben szereztek vissza vagy koboztak el bűncselekményekből származó javakat.

A tevékenységi ismertetőn részt vett Klaus Iohannis államfő is, aki szerint Romániában nem szavatolt a korrupcióellenes harc visszafordíthatatlansága, amelyet a korrupció büntetésének enyhítésére irányuló törekvések, valamint a politikának az igazságszolgáltatásba történő beavatkozása veszélyeztet. Az államfő kijelentette: Romániában gyakran rosszak a törvények, amelyek értelmezési problémákat vetnek fel, ezért tagadhatatlan, hogy módosítani kell az ilyen cikkelyeket. Mindazonáltal úgy vélte, hogy az olyan fontos kérdésekről, mint a büntető törvénykönyv és a perrendtartás módosításáról vagy a közkegyelemről csak széles körű, átlátható és felelős társadalmi vita nyomán szabad dönteni, amelynek során az igazságszolgáltatás szakmai szerveivel is konzultálniuk kell a döntéshozóknak. Iohannis a kormány január végi vitatott Btk.-módosító, az utca nyomására végül hatálytalanított rendelete kapcsán úgy vélte: pillanatnyilag elhárult a korrupcióellenes harc meggyengítésének veszélye.