Következő írásunk

Tegnapi ülésén sürgősségi rendelettel módosított két jogszabályt a kormány annak érdekében, hogy könnyebbé tegye a mezőgazdasági termelők számára, hogy európai uniós alapokból közvetlen kifizetésekhez jussanak. A döntésről kibocsátott közlemény szerint a könnyítéseket az is indokolja, hogy közeledik a pályázatok leadási időszaka (március 1. és május 15. között). A jogszabály a könnyítéseken túl tisztáz bizonyos előírásokat a pályázási feltételeket illetően. Változást jelent az is, hogy azon társulások számára is lehetővé válik a pályázás, amelyek nem rendelkeznek birtoklevéllel, viszont van ezzel egyenértékű dokumentumuk a terület tulajdonjogát illetően.