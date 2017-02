Következő írásunk

Romániával kapcsolatosan is több kifogást fogalmaz meg az Amnesty International éves jelentése. Az Erdély Fm által idézett dokumentumban a jogvédő szervezet kiemeli, hogy Romániában folytatódott a roma lakosság elleni diszkrimináció. Megemlítik, hogy máig megoldatlan a kolozsvári pataréti romák kitelepítésének helyzete. A jelentés kitér arra is, hogy a oktatáshoz való jog is sérül a romák esetében, hiszen több mint 80 oktatási intézményben jelezték, hogy a roma gyerekeket jogellenesen elkülönítik az iskolákban. A nők elleni erőszakra is felhívja a figyelmet az Amnesty. Kiderül, hogy a 8926 családon belüli erőszak esetében az áldozatok 79 százaléka nő volt. A fogyatékkal élő személyek helyzetét illetően megállapítják, hogy az nem javult, holott az ország 2011-ben ratifikálta a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt, viszont máig nem ültették gyakorlatba rendelkezéseit.