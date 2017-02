Egyetértés nélkül nem megy

A kormány határozatot hozott arról, hogy javaslatot tesz a fővárosi önkormányzatnak, valamint a MOB-nak a 2024-es budapesti olimpia és paralimpia megrendezésére irányuló pályázat visszavonására – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda az MTI-vel. „Budapest és Magyarország számára az olimpia nemzeti ügy. Régi tapasztalat, hogy a nemzeti ügyek képviseletéhez egyetértésre van szükség. Ez az egyetértés az ország vezetői és a pártok között a pályázat benyújtásakor megvolt, megtestesült a Fővárosi Közgyűlés 92 százalékos, illetve az Országgyűlés 80 százalékos többséggel meghozott döntésében. Az elmúlt hónapokban a korábban létrejött egység felbomlott, az olimpia ügye nemzeti ügyből pártüggyé vált. Ezért a felelősség a korábbi döntésükből kihátráló ellenzéki pártokat terheli” – áll a kormány szerdai ülésén elfogadott szövegben. A határozatban leszögezik: „sikeres pályázásra, az olimpia megrendezésére csak olyan városoknak van esélyük, ahol a kérdésben egyetértés jött létre és áll fenn”.

Tarlós István főpolgármester azt közölte az MTI-vel, hogy a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonását javasolja a városvezetés a Fővárosi Közgyűlésnek. Tarlós István elmondta: a szerdai találkozón ő is azon az állásponton volt, amelyen a kormány, hogy egység nélkül nincs értelme próbálkozni, és az ország tekintélyét csorbítani, esetleg lejáratni.

Kósa: hátba támadták a pályázatot

Kósa Lajos, a Fidesz-frakció vezetője pártja elnökségének nevében azt közölte az MTI-vel, hogy az ellenzék többször is hazudott mindenkinek az olimpiarendezés ügyében. Először azt mondták, támogatják az olimpia ügyét, mind a fővárosban, mind a parlamentben megszavazták a szükséges jogszabályokat és azt, hogy Budapest benyújtsa a pályázatát az olimpia megrendezésére. „Hozzájárultak a nemzeti konszenzus kialakításához” – fejtette ki. Amikor azonban az ellenzék hátba támadta Budapest olimpiai pályázatát, megbontotta ezt az egységet, ezzel minimálisra csökkentve a főváros esélyeit. Az ellenzék nyilvánvaló célja, hogy akár árulása révén is súlyos nemzetközi presztízsveszteségbe hajszolja a fővárost és az országot – mondotta Kósa Lajos.

Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke közölte: a jelenlegi helyzetben más döntés nem születhetett, de a MOB mindent megtesz annak érdekében, hogy Magyarország mihamarabb ötkarikás játékokat rendezzen.

Ki az áruló?

Csárdi Antal, az LMP fővárosi képviselője az MTI-vel közölte: az olimpiai pályázat visszavonásával sokat nyert Magyarország, de elfogadhatatlan, hogy a Fidesz semmibe vette az emberek véleményét, és 266 ezer ember egybehangzó akarata ellenére sem hajlandó kiírni a népszavazást.

A Civil Összefogás Fórum (CÖF) szóvivője, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azt írta, hogy a Momentum Mozgalom valójában saját politikai pecsenyéjét sütögeti, akciójukkal lerombolták az eddig meglévő egyetértést, és tönkretették a pályázat esélyeit. Juhász Péter, az Együtt elnöke hangsúlyozta: a pályázat visszavonása azt jelenti, hogy a kormány nem hajlandó meghallgatni az emberek véleményét, kizárólag aktuális politikai érdekei szerint dönt adóforintok sorsáról.

A Momentum Mozgalom szerint a kormány elárult 266 ezer embert az olimpiai pályázat visszavonásával. „Sajnáljuk, hogy a magát nemzetinek hazudó kormány elárult 266 ezer embert a pályázat vissza­vonásával. Sőt, még többet, ugyanis az olimpiapártiakat is elárulta” – írja a szervezet az MTI-hez szerdán éjjel eljuttatott közleményében. A Momentumnak a közlemény szerint kettős célja volt: az olimpiai pályázat visszavonása mellett ugyanilyen fontosnak tartották, hogy népszavazást tarthassanak egy ezermilliárdos, Magyarország jövőjét több évtizedre meghatározó gigaberuházásról. „A kormány nem kérdezte meg a társadalmat, nem tartja fontosnak a társadalom véleményét” – írták. Hozzátették, nem értik, miért lenne presztízsveszteség egy népszavazás, a társadalom véleményének megkérdezése. „Országos népszavazásnak is örültünk volna, sajnáljuk, hogy a kormány szerint egy népszavazás presztízsveszteséget jelent az országnak” – közölték.