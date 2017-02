Mindenekelőtt a nyelvhasználati és a szimbólumhasználati kérdéseket szeretnék törvénnyel szabályozni, sok tapasztalat gyűlt fel annak kapcsán, hogy miként értelmezik félre a jelenlegi jogszabályokat, ezt mindenképpen tisztázni, rendezni kell – vélekedett Kelemen.

Kelemen szerint ez most lehetséges, az új törvénynek konkrétan ki kell mondania, hány százalék fölött kötelező a magyar nyelv használata, de azt is, hogy az alatt is lehetséges, és hogy a szabályok nemcsak a helység- és utcanévtáblákra vonatkoznak, de az adott településen található összes feliratra, a közlekedési táblákra is, érvényes a különböző hivatalokra, dekoncentrált intézményekre. A további viták elkerülése végett a prefektúra külön, kiemelten szerepel majd tervezetükben – mondotta, s hozzáfűzte, fontosnak tartják pontosítani a különböző formanyomtatványok nyelvhasználatának szabályait is. „Úgy gondolom, március végéig el tudjuk készíteni ezt a tervezetet. Ez lesz az első próbája a pudingevésnek, legalábbis a kisebbségi jogokat illetően” – hangsúlyozta az RMDSZ elnöke. Emellett más prioritásaik is vannak – folytatta –, egyáltalán nem mindegy, hogy a fejlesztésekre szánt, országosan kevés pénzből arányosan jut-e vagy sem a magyarok lakta megyéknek.

Szép számmal léteznek megyénkre vonatkozó tervek is, amelyek megvalósításához központi alapok szükségesek, ezeket már a háromszéki vezetők, Tamás Sándor és Antal Árpád vették számba: március 15-ig kell benyújtani például az igényléseket az Országos Fejlesztési Programhoz – iskolák, óvodák, vidéki orvosi rendelők építését támogatják –, a rendelkezésre álló pénzt miniszteri rendelettel osztják szét, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az RMDSZ partner vagy az ellenzékhez tartozik, amikor a döntés születik. Emellett bíznak benne, hogy végre megoldódik a sepsiszentgyörgyi sportbázis városi tulajdonba adása, a kézdivásárhelyiek a jégpálya elkészülte után uszodát szeretnének, de szükség lenne pénzre az utak javítására, és egy-két millió lejt igényeltek a megyei kórház sürgősségi osztályának felújítására is – soroltak néhányat a közeljövő terveiből.