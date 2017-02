Veszélyes a tanulók, fiatalok számára a kovásznai Penny üzletház övezete. A környéken „szekérrel érkező” kéregetők kószálnak, a védtelenektől erőszakos módon követelik a pénzt, cigarettát. Olyan eset is volt, hogy bicska mutogatásával nyomatékosították óhajukat. A senki által nem kívánt, veszélyesnek ítélt jelenségről Molnár János tanácsos, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum tanára számolt be az önkormányzati testület tegnapi ülésén. A gyűlésen jelen volt a városi rendőrség megbízott parancsnoka, Mircea-Vlad Iftimie főfelügyelő is, aki elmondta: a garázdálkodók ellen csak akkor tudnak eljárni, ha a megfélemlítettek hivatalos feljelentést tesznek ellenük.

Molnár kifejtette, már tavaly szeptemberben értesítette a rendőrséget hasonló esetekről, választ ugyan kapott, de érdemleges nem történt, a diákok továbbra is panaszkodnak az erőszakos kéregetők viselkedése miatt. Valóságos félelem uralkodik a tanulók körében. Ha vállalnák is a hivatalos eljárást, a gyerekeket szüleik beszélik le arról, hogy feljelentést tegyenek, félnek a lehetséges agresszív következményektől. A sötét alakok fenyegetik őket: ha szólnak, akkor vigyázzanak, mert „még találkoznak” – ecsetelte a történéseket Molnár.

A rendőrség ismeri a helyzetet, az erőszakos koldulásban részt vevőket is, ellenőrzik őket, de tehetetlenek. „Jelen pillanatban több joguk van, mint a rendőröknek” – mutatott rá a törvénykezés hiányosságára. Csak akkor lehet eljárni ellenük, ha valaki feljelentést tesz. Ezt nem csak a rendőrségen teheti meg, a molesztált személy hívhatja a 112-es sürgősségi hívószámot is. Ha ez megtörténik, azonnal léphetnek, gyorsan felszámolhatják a jelenséget – ismertette a törvényes ügymenetet.

A Penny üzlet környékén a helyi rendőrség is folyamatosan járőrözik, ők a szekereket figyelik, ezeknek tilos a megállás a zónában. A kéregetőkkel szemben azonban ők is tehetetlenek, így hiába a rendőri jelenlét, a Kovászna legnagyobb bevásárlóközpontja körüli agresszív megnyilvánulási formát egyelőre nem lehet hatóságilag megfékezni – ehhez a polgárok felelősségvállalására van szükség.