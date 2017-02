A város 2014-ben elhúzódó tárgyalások után vásárolta meg a kilencvenes években magánosított szálloda puszta falait – ennyi maradt a volt tulajdonos gazdálkodásából. Akkor azt remélték a városvezetők, hogy európai uniós pénzből fogják felújítani, most azonban már tudják, hogy ilyen pályázatot nem írnak ki, ezért más megoldást kerestek.

Először – tavaly ősszel – magánberuházóval próbáltak társulni, jelentkezett is egy érdeklődő, és létrejött egy közös bizottság, de hamar kiderült, hogy a közpénzekből egy euró elköltése is igen bonyodalmas, ezért a vállalkozó visszalépett. Ezek után az önkormányzat újra felértékeltette a belváros legmagasabb épületét – 826 ezer euró jött ki –, és úgy döntött, egymillió eurós áron meghirdeti eladásra. A vevőnek pedig olyan feltételeket szab, hogy érdekében álljon minél hamarabb rendbe hozni és működtetni a szállodát: félmillió euró garanciapénzt kell letennie, amit csak fokozatosan kap vissza. Az első százezer eurót akkor, amikor az építkezési engedélyt kiváltja, a másodikat akkor, amikor a homlokzat felújítását befejezi, a harmadikat a működési engedély kiváltásakor, a negyediket egyévi rendeltetés szerinti használat után, végül pedig az ötödik százezer eurót ötévi szállodai tevékenység végén.

Több kisebb záradék is szerepel a helyi tanács tegnapi, soros ülésén egyhangúlag elfogadott határozatban, ezek nagyrészt a versenytárgyalással kapcsolatosak, van azonban egy olyan előírás is, hogy az önkormányzatnak joga van magyarázat nélkül leállítani az eladási folyamatot; ezt azért kötötték ki, hogy tudjanak visszalépni, ha netalán mégis felbukkan egy uniós pályázati lehetőség a szálloda tatarozására.