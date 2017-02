Tegnap délelőtt Daragus Attila, Torja polgármestere sajtótájékoztatón számolt be az idei rendezvényről. A főszervező elmondta: idén első alkalommal vesz részt a disznótoros fesztiválon a határon túlról Budapest és Soltvadkert, itthonról pedig Esztelnek csapata, a többiek évek óta visszajárnak. Tegnap javában zajlottak az előkészületek, hiszen ma megérkeznek az első vendégek.

Péntek délután önmaguk és településük bemutatásával kezdik a rendezvényt a csapatok, és ekkor tartják a sorshúzást is. Egyúttal minden csapat vezetője megkapja azt a fakanalat, amellyel szombaton megkóstolhatja az elkészített finomságokat, átveszi az ez alkalomra készített négy sapkát is. Ugyanakkor a csapatok tagjai egy-egy nyakba akasztható poharat is kapnak, és többségüket elkísérik a polgármesterek, alpolgármesterek, művelődési házak igazgatói is. A legnépesebb, 32 tagú csapattal Konstanca város érkezik. Háromszékről Torja, Esztelnek és Előpatak képviselői szállnak versenybe.

Szombaton 8 órakor a csapatok a településükre jellemző népviseletben és jelképeikkel vonulnak fel, majd a hivatalos megnyitó után nekilátnak a finomabbnál finomabb ínyencségek elkészítésének. Délután négy órakor a szakemberekből álló zsűri értékeli és díjazza munkájukat.

Kézdivásárhelyről a Torjai utca sarkáról 7.30 és 10 órakor indul különjárat, visszaindulás 16.30-kor. A hétvégén Bálványosfürdő az ország gasztronómiai fővárosa – szögezte le Torja polgármestere.