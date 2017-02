Színház

KABARÉ. A marosvásárhelyi Gruppen-Hecc Társulat ma 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében mutatja be Molnár Tibor és Nagy István Lecsó macsó és egyéb zöldségek című kabaréját.

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Jó, a Rossz és a K**va Anyád produkciót mutatja be Fehér Ferenc rendezésében.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház bemutató előadása február 26-án 19 órától a nagyteremben: Bertolt Brecht: A városok dzsungelében Porogi Dorka rendezésében. Az előadást 28-án, kedden 19 órától a nagyteremben tűzik újra műsorra.



Bábszínház

A Cimborák Bábszínház A három kismalac című szabad előadása a sepsiszentgyörgyi kamarateremben vasárnap 18 órától látható. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon várják. Jegyváltás a helyszínen az előadás előtt fél órával 7 lejért.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) programján: MA 11.15-től Vigyázz, kész, szörf 2. magyar szinkronnal, román felirattal; 14-től Szólít a szörny (amerikai–spanyol fantáziafilm, 108 perc); 21-től John Wick 2. (amerikai thriller, 122 perc); 18.45-től T2 – Transpotting 2.; 16.15-től Érkezés (amerikai thriller, 116 perc); 13-tól Kaliforniai álom; 15.30-tól Szövetségesek (amerikai thriller, 124 perc); 18-tól A fegyvertelen katona; 20.30-tól Pofoncsata. VASÁRNAP 11.15-től Vigyázz, kész, szörf 2. magyar szinkronnal, román felirattal; 14-től Szólít a szörny (amerikai–spanyol fantáziafilm, 108 perc); 21-től John Wick 2. (amerikai thriller, 122 perc); 18.45-től T2 – Transpotting 2.; 16.15-től Érkezés; 13-tól Kaliforniai álom; 15.30-tól Szövetségesek; 18-tól A fegyvertelen katona; 20.20-tól Pofoncsata.



Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi unitárius templom tanácstermében vasárnap 12 órakor, istentisztelet után bemutatják Czegő Zoltán Tyúk­isten gyermekei című, legújabb novelláskötetét. Házigazda: Kovács István unitárius lelkész.



Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban farsang utolsó vasárnapján a 10.30-kor kezdődő hálaadó szentmisén azon házaspárokat ünneplik, akik ezelőtt 50 és 25 esztendővel kötöttek házasságot.



Pályázat

16. FILMTETT WORKSHOP. Első pályázati felhívását hirdeti meg a Filmtett Egyesület: a filmes alkotótábor csoportos szerkezetű, most a forgatókönyvíró-rendező és az animációs csoport számára kiírt pályázatot indítják útjára. Idén július 17. és 28. között visszatérnek a tavalyi helyszínre, a Sepsiszentgyörgy melletti Árkosra. A tábor újdonsága, hogy nemcsak a rendező-, hanem az animációs csoport tagjai számára is szerveznek bónuszképzést, ezúttal Budaörsön május 4–7. között. Részletek a www.filmtettworkshop.ro honlapon.



Dizájnverseny a Vöröskeresztnél

A Kovászna Megyei Vöröskereszt második alkalommal hirdeti meg dizájnversenyét, amely a megyei elsősegélynyújtó versenyhez fűződik. Jelentkezhetnek diákok, akik Kovászna megyei gimnáziumban vagy líceumban járnak. A beérkező munkákat március 10-éig fogadják. A versennyel kapcsolatos egyéb információ (jelentkezési űrlap, szabályzat, logó) megtalálható a www.voroskereszt-km.org portálon. A beérkező munkáknak tükrözniük kell az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításának jelentőségét.



Sebességmérés

Kovászna megyében MA a 11-es országúton Nyujtód, Lemhény, Bereck, Szentivánlaborfalva, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közelében; VASÁRNAP a 11-es országúton Kökös, Uzon, Szentivánlaborfalva, Csernáton, Nyujtód; a 12-es ország­úton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád; Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Barót és Kovászna közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 23-as Farmacom (0267 317 318); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 23-as Farmacom (0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Gábor Áron téri Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

SZÉKELY SZABADSÁG NAPJA. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Háromszékről is autóbuszokat indít a székely szabadság napjára. Jelentkezés Sepsiszentgyörgyön az SZNT székházánál vagy a 0267 318 180-as telefonon munkanapokon 9–13 óráig, Illyefalván Benkő Samunál (0765 017 091), Uzonban Ambrus Lászlónál (0752 208 117), Kézdivásárhelyen Péter Jánosnál (0740 930 489), Ozsdolán Kovács Imrénél (0760 290 804), Kovásznán Ferencz Botondnál (0726 187 753) és Erdővidéken Szabó Miklósnál (0746 154 549).

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 8–15 óráig a 31-es transzformátorállomás körzetében (a régi posta épülete); Nagyborosnyón 28-áig naponta 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi Parnasszus Irodalmi Kör találkozót tart szombaton 17 órától az unitárius egyház tanácstermében. Meghívott vendég Bán Mihály, téma az ő költői világa, a japán és magyar vers ötvöződése műveiben.

TETOVÁLÓSHOW. Ma a sepsiszentgyörgyi Hostelben első alkalommal szervezik meg a Saint George Tattoo Show nevű rendezvényt, amelyen profi és amatőr tetoválók mutatják be tudásukat, a műfaj kedvelői és a kíváncsiskodók pedig megismerkedhetnek a folyamattal. A rendezvény 14 órakor kezdődik, 21 órakor fellép a kézdivásárhelyi The Crazy Plumbers együttes. A belépő ára 10 lej, ennek fele lefogyasztható.