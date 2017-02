Asztalitenisz. A sepsiszentgyörgyi Electrica férficsapat ma 15 órától a pingpong Szuperliga döntőjében való szereplésért játszik a megyeszékhelyi Topspin teremben, ellenfele a Mioveni. A Kocsis Balázs, Ştefan Moldovea­nu, Laurenţiu Bârlan és Simon Teodor (edzőjátékos) alkotta csapat bízik az asztalitenisz-kedvelők jelenlétében, támogatásában, és abban, hogy akár jó szerepléssel is meglephetik a bajnokesélyes vendégeket.



Kézdivásárhelyen ma a Dobolyi Aladár Asztalitenisz-terem lesz izgalmas párbaj helyszíne: a Nagy Mózes SK B-osztályos lánycsapata – Papp Rebeka, Oláh Kriszta és Mike Boróka – a bennmaradásért küzd a vendég Rm. Sărat ellen. A párharc odavágója 10 órakor indul, a visszavágót – amit szintén ma és a céhes városban rendeznek meg – 16 órai kezdéssel játsszák. A céhes városbéli sportklub B-divíziós fiúcsapata – Medvés Antal, Bedő Norbert és Toma Darius – vasárnap Temesváron vendégszerepel, ahol a helyi Raris SK együttesével a bennmaradásért szerválnak. – A fiúknak nehéz dolguk lesz, a lányoknak pedig több esélyük van arra, hogy megőrizzék B-osztályos helyüket. Ennek ellenére mindkét csapattal benn szeretnék maradni a másodosztályban – nyilatkozta érdeklődésünkre Kerekes Barnabás, a kézdivásárhelyi csapat edzője.

Kosárlabda. A Galaci Phoenix ellen elért könnyed csütörtöki siker után ma nehezebb meccs vár a bajnoki címvédő Sepsi-SIC csapatára, amely 18 órától a Brassói Olimpia vendége lesz a D. P. Colibași Sportcsarnokban. A találkozón Alexandra Stan, Costin Bogdănescu és Dragoș Barbu fújja a sípot. A csapatok mindkét alapszakaszbeli találkozóját a zöld-fehérek nyerték meg, akik 12–1-re vezetik az együttesek külön párharcát. A 21. forduló további mérkőzései: Jászvásár–Aradi ICIM, Marosvásárhelyi Sirius–Alexandria, Szatmárnémeti VSK–Târgovişte, Kolozsvári U–Galaci Phoenix.

Karate. A megyeszékhelyi Shoto Team és Sport-All SC ma összesen 54 sportolóval vesz részt a Petrozsény melletti Baruban megrendezendő Masibo Kupa/Baru Karate Open nyolcadik kiírásán. Mindkét csapat számára ez az idénynyitó verseny. Hajrá, fiúk és lányok!

Vasárnap 10 órai kezdéssel a sepsiszentgyörgyi Vadász utcai sporteremben kerül sor a karate Master Kupa tizenkettedik kiírására, amelyen 12 csapat színeiben mintegy 170 sportoló lép tatamira. A házigazda Master Karate Klub mellett további két háromszéki – Mikado Kovászna és a kézdivásárhelyi Sporting Budo Karate Klub – csapat is képviselteti magát a holnapi viadalon. (t)

Labdarúgás. A Sepsi OSK ma 11 órától a Nagyváradi Esthajnalcsillag vendége lesz a II. ligás labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában. Az augusztusi odavágóban a szentgyörgyi csapat gyűjtötte be a három pontot Mitra Szilárd 35. percben szerzett góljával. A piros-fehérek 21 fordulót követően 35 ponttal a rangsor ötödik helyén állnak, míg a Körös-partiak 26 ponttal a nyolcadikok. A téli felkészülési időszakban mindkét csapat több játékossal erősítette meg keretét, így igazán izgalmas mérkőzésnek ígérkezik az összecsapás, ahol remélhetően a Sepsi OSK begyűjti idénybeli tizenegyedik győzelmét.

Kézilabda. A Vida Attila által irányított Sepsi-SIC a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 17. fordulójában a Brassói Național csapatát fogadja vasárnap 13 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban, viszont a zöld-fehéreknek nem lesz könnyű dolguk, hiszen több alapemberük sérülés miatt kénytelen kihagyni a találkozót. A szentgyörgyiek tíz ponttal a tabella kilencedik helyén állnak, míg a brassóiak tizennyolc ponttal a hatodikok. Az októberi odavágóban a Cenk alattiak 36–34 arányban diadalmaskodtak, illetve az előző idényben kétszer is találkoztak a csapatok, akkor a 9. fordulóban, vagyis a brassói odavágóban 30–27-re nyert a SIC, a 18. fordulóban, a szentgyörgyi visszavágóban 28–27-re diadalmaskodott Brassó. A vasárnapi találkozót az A. Nitisor (Vâlcea megye) és A. Stamatoiu (Bukarest) bírói páros vezeti. A forduló további mérkőzései: Temesvár–Mioveni, Nagybányai Extrem–Resicabánya, Nagybányai Minaur–Nagyvárad, Marosvásárhelyi Mureșul–Kisjenői Körös, a Slatina áll. (m)