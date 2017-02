erdély nekem különböző népek,

különböző érvek arra, hogy

gyűlöljük a másikat.

a magyar részeg,

a román részeg,

a cigány részeg.

szász meg zsidó már nincs,

szóval őket nagyon szeretjük mind.



erdély üres napraforgómagok,

és cigicsikkek: csonka

gerincoszlopok az utcán.

erdély fintor az arcokon,

a lüktető valamivé válni akarás,

örök épphogycsaknem.

erdély macskakőmonoton spirál,

emberek repetitív léte-nemléte.



de tegnap becsomagoltam egy

bőröndbe az életem. az eddigit,

mellyel azonosulni nem lehet.

felszálltam, és most itt vagyok

egy teljesen más országban.

nincs már kattogó szorongás,

sem szemtáska-borongás.

nincs már bágyadt szarkaláb,

morcos nénik-bácsik

a busz zötykölődésében,

sem alkoholista egyetemisták.

nincs több feketén fekete.

minden szürke már az életemben,

minden tökéletesen összemosott,

szürkén színes kavalkád.



és a tökéletesen más országban

a tükörbe úgy nézek bele, mint egy igazi.





II. MI NEKEM ERDÉLY?



Erdély egy hegylánc átölelte

ország, tarka formák.

nekem egyszerűen egy

szép, keserédes érzés.



Erdély kövér csepergés,

és nem cserélném le nagy esőzésekre, hisz

nagyon bánnám, ha a gyerekkor

pityókaszedésnyi maszatát

idegen cseppek lemosnák.

Erdély nekem helységek is,

városaiban az élet

lélek-lámpa-fénnyel

falvaiban egy-egy

tiszta lélegzetvétel.



Erdély nekem a Pojána csöndje, varjak kincse,

fenyvesek hava: Kós Károly bajsza.

Erdély parafrázis, hagyja, hogy benne vers légy

te is, Erdély nekem Áprily arca.



itt ködtengert szuszognak

a fenyő-sziget-foszlányok,

itt a csillagösvény józanon is látható, meg járható.

itt kopott vonatok és utazás meg álmok.

itt nyugtató kattogás, menetszél, lombok, felhők.

itt vándorok vagyunk mind,

átutazóban hófödte tájak, meg nyári szellők.



sokáig nagyon szerettem volna, de most már,

én már nem, hogy Erdély Utópia legyen.

Erdély nekem örökre egy félbalkán füstfelleg, de

kicsit sem kártékony kátrány. Erdély nekem így kell, ahogy van,

így van az, hogy szeretem.



Csak itt-ott,

a szalmaboglyák árnyékában,

az erdők csöndhálójában,

a szép emberek társaságában,

a sátorban a domboldalon,

a hegycsúcson az oltalom,

a kocsmákban meg kávézókban,

a dohányszagú megállókban,

a kedvenc városaimban, falvaimban,

a hallgatásban, szavaimban,

Erdélyben vagyok igazán önmagam.



egy nagybetűt azért mindenképp megérdemel.



Szallós Kis Csaba, Brassai Sámuel Elméleti Líceum, XII. osztály, Kolozsvár

(A Székelyföld folyóirat Mi/t/ nekem Erdély diákpályázatának díjazottjai, III. díj)