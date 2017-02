Nem finomkodott a jelzőkkel Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a nem létező kézdivásárhelyi Wass Albert utca ügyében a prefektúra kérésére indított bűnügyi eljárás kapcsán. Igaz, nem is könnyű megfelelő jelzőket találni azokra a képtelenség határait messze túlhaladó kijelentésekre, amelyekkel a kormánymegbízott megindokolta az ügy kivizsgálására irányuló kérését.



Hülyeség, butaság – Kelemen Hunor így reagált, amikor egy sepsiszentgyörgyi sajtóbeszélgetésen arról kérdezték, miként kommentálja, hogy a prefektus kérte az ügyészséget, kezdjék újra a bűnügyi kivizsgálást a kézdivásárhelyi Wass Albert-utca ügyében. Mely utca amúgy, mint ismert, nem létezik, hiszen a névadásról szóló határozatot az önkormányzat visszavonta, amint azt korábbi vizsgálatában az ügyészség is megállapította – hiába azonban, a prefektus kérése nyomán a bűnvádi eljárást újraindították. Kelemen Hunor szerint minden család könyvespolcán vannak Wass Albert-könyvek, mindenki olvassa ezeket, nem lehet ezért bárkit is letartóztatni. Közölte azt is: a szociáldemokratákkal folytatandó tárgyalásokon felvetik a Kovászna megyei kormánymegbízott akcióit. Nem tudja, hogy önjáró-e a prefektus, de szerinte nem a Szociáldemokrata Párt vezetésétől kapja az ötleteket.

S hogy ezek az ötletek milyen kimeríthetetlennek tűnő fantáziáról tesznek tanúbizonyságot, abba betekintést nyújt a prefektus ügyészséghez címzett kérésének indoklása – részletet ebből Tamás Sándor megyei-tanácselnök olvasott fel. Kiderült: a kérésben Sebastian Cucu arra hivatkozott, hogy a Wass Albert utca elnevezéséről szóló határozat még megtalálható az önkormányzat honlapján, és nem írták mellé, hogy visszavonták. Ennél jóval cifrább azonban a másik érv, amely szerint a névadásról szóló határozattervezet „óriási megrökönyödést váltott ki a társadalomban, és azt a megalapozott félelmet keltette, hogy a Wass Albert által elkövetett kegyetlenségek bármikor megismétlődhetnek”.