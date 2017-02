Az alpolgármester szerint az övezeti besorolás új rendszere igazságosabb, mint a korábban alkalmazott, de természetesen ez sem tökéletes. Január elejétől már jó páran megkeresték ez ügyben. Egyéni esetekről van szó, leggyakrabban azzal a panasszal érkeznek, hogy az adott utcaszakaszon, ahol az ingatlanjuk található, nem indokolt a más adóövezetbe történő áthelyezés, mivel semmilyen vagy csak elenyésző mértékű korszerűsítés történt. Ezeket az ügyeket egyenként rendezik, igyekeznek mihamarabb, hogy ne kelljen többet fizetni, mint az indokolt lenne. Sztakics Éva ugyanakkor cáfolta azt az olvasóink által jelzett értesülést, amely szerint az önkormányzat a rendszer bevezetésén túl általános adóemelésről döntött volna, vagy alkalmaznák az infláció mértéke szerinti éves kiigazítást. Az elöljáró szerint megtörténhet, hogy például a tömbházlakások esetében azoknak is egy kevéssel többet kell fizetniük, akik nem kerültek át más övezetbe, viszont ennek hátterében egy, még a tavaly elfogadott, az adótörvénykönyvet módosító döntés állhat. A módosítás értelmében a lakónegyedi garázsok (és más hasonló, magántulajdonban lévő épületek) alatti területek is adókötelessé váltak, és ezt az összeget nem külön, hanem az éves ingatlanadóba beépítve kell törleszteni.

Lapunk érdeklődésére Sztakics Éva szintén cáfolta azt a híresztelést, amely szerint az önkormányzat márciusra is ki­terjesztette a tízszázalékos kedvezményt, tekintettel arra, hogy viszonylag későn sikerült a lakossági értesítőket kiküldeni. „A kedvezmény tulajdonképpen lehetőség, amellyel bárki élhet, vagy sem, és nincs igazán köze ahhoz, hogy az értesítőket mikor küldi ki az önkormányzat. A szabály évek óta ugyanaz, ezen idén sem változtattunk, azaz januárban és februárban tízszázalékos kedvezménnyel lehet befizetni az adót, márciusban pedig ötszázalékosra csökken a kedvezmény” – magyarázta az alpolgármester. A személyre szóló értesítők kapcsán Sztakics Éva elmondta, előző évben nem küldött ilyeneket az önkormányzat, most is az övezeti besorolási rendszer miatt döntöttek úgy, hogy nem ártana. „Tény, hogy viszonylag későn sikerült kiküldeni, de ennek elsősorban az az oka, hogy az önkormányzatnak kevés embere van, decemberben az új besorolással kapcsolatos belső feladatok miatt nem tudtak ezzel foglalkozni, januártól pedig a befizetések újból csak leterhelték a személyzetet. Ide tartozik még az is, hogy bárki nem végezheti el ezeket a feladatokat, nem lehet a hivatal alkalmazottjait csak úgy átirányítani, mivel elég szigorúak a szabályok, hogy kik és milyen körülmények között dolgozhatnak ezen a területen” – részletezte. Arra a kérdésre, hogy miért pont az állami postatársaságot – amelynek szolgáltatásai sok kívánnivalót hagynak maguk után – választották a kézbesítéshez egy hasonló magánszolgáltatóval szemben, vagy esetleg önkéntesi hálózat is szóba jöhetett volna, Sztakics Éva elmondta: utóbbit mint önkormányzat nem vehették igénybe, a szolgáltatót pedig közbeszerzésen választották ki, a törvény ezt szigorúan előírja.