A színház közleménye szerint Porogi Dorka ezúttal igen összetett és költői szöveget állított színpadra, mely a nők sorsának, a bevándorlók helyzetének, generációs konfliktusoknak, családi problémáknak és a társadalom teljes széthullásának a kérdéseit boncolgatja az expresszionizmus eszközeivel. Mint írják, a szokatlan képzettársításokkal és képekkel elsősorban a befogadó érzékeire hat ez a történet.

Bertolt Brecht a világirodalom egyik legelismertebb drámaírója, az epikus színház megteremtője, akinek A városok dzsungelében című, 1923-ban megjelent drámája rendhagyó, provokatív, sokrétű, és ma is rendkívül aktuális alkotás, mely két férfi mindent felégető harcáról szól. George Garga (Kónya-Ütő Bence) egy könyvkereskedésben dolgozik, ahová egy napon belép Shlink, egy maláj férfi (Pálffy Tibor), és meg akarja vásárolni a fiatalember véleményét. Garga nem enged neki, és ruháját levetve távozik, de két hét múlva revolverrel a kezében bukkan föl, hogy birtokba vegye a maláj férfi fakereskedését és minden vagyonát. Magányos szülők, testvérek, magányos szeretők, magányos bűnösök és bűnözők sorsa bonyolódik a darabban, melynek mozgatórugója a költészet. Mire születünk? Hogyan kell élni? Mit tehetünk egy olyan világ ellenében, ahol nap mint nap hajókon összezsúfolódott tömegek fulladnak a tengerbe? – ezekre a kérdésekre keresi a választ a darab és az előadás.

„Brecht egy nagyon nehéz, magas hegycsúcs, amit óriási kihívás megmászni” – fogalmazott a fiatal rendezőnő az előadás kapcsán, kifejtve, hogy ő maga is többször elolvasta a művet, amíg az minden szépségét kitárta előtte, hisz rengeteg síkja, rétege van a történetnek. „Fantasztikusan izgalmas volt felfedezni, hogy a múlt század húszas éveiben írott mű mennyire aktuális ma is, hogy Brecht mennyi mindent tud az emberről” – nyilatkozta Porogi Dorka.

A rendező mellett az alkotói stáb is rendkívül fiatal művészekből állt: a színpadi látvány felelősei Adrian Ganea és Kupás Anna, zeneszerző Trabalka Cecília, dramaturg László Beáta Lídia, koreográfus Bezsán Noémi, aki az M Stúdió Mozgásszínház pár napja bemutatott legújabb előadását rendezte. A szereplők között a társulat aktív színészeinek nagy részét láthatja a közönség. A bemutatót követően február 28-án, majd március 3-án kerül újra műsorra az előadás.