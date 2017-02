A Transnatura fotóklub első tárlata csütörtök este nyílt meg a székelyföldi vadászati kiállításnak otthont adó Bene-házban, mely helyszín eddig is elkötelezett és következetes befogadója a természetfotóknak. Hlavathy Károly, a megyeszékhelyi Mohos Fotóklub vezetője köszöntötte Háromszék legfiatalabb fotós közösségét, majd a természetfotózáshoz vezető lépésekről és igényről szólt, hangsúlyozva, ha az élővilág bemutatásával értéket teremtő fényképész „a természetesség megőrzése mellet egyéni látásmódról tesz tanúbizonyságot, akkor ő már biztosan természetfotósnak nevezhető”, a természetfotózás pedig egy csodálatos alkotási folyamat, amely jól ötvözi mind az alkotási készséget, mind az elméleti tudást.

Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója lapunknak elmondta, a Transnatura Fotóklub egyesületük szakosztályainak részeként működik, s céljuk, hogy Székelyföld természeti értékeit minél magasabb szinten mutassák meg. Tárlatuk anyagát egy keszthelyi kiállításra válogatták össze, a magyarországi Vadászati Kulturális Egyesület nagyvadfotósai csoportosulásának felkérésére, a kiállítás így a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumból érkezett haza Sepsiszentgyörgyre. A klub egyelőre kilenctagú, elnöke dr. Szmolka István ortopéd főorvos.

Babos Attila, a Transnatura Fotóklub tagja, a Vadon Egyesület munkatársa érdeklődésünkre közölte, a bemutatott huszonkilenc fotó jól tükrözi az alkotók egyéniségét, miközben a képek tematikája változatos, madarak, makrofotók, bogarak, vadak, tájak láthatók. A természetfotózás egyre népszerűbb, ezért is tartották fontosnak, hogy Sepsiszentgyörgyön is létrehozzanak egy ilyen szakmai tömörülést, mert több fotós több ötletet is jelent. Havonta összegyűlnek, beszélgetnek fényképeikről, s távolabbi célként arra is gondoltak, hogy az itteni természetvédelmi területeket népszerűsítsék.