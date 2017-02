A Maszol.ro portál értesülései szerint a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium több diákjának a szüleit is beidézte és tanúként hallgatta ki ezen a héten a korrupcióellenes ügyészség. A szülőknek több kérdésre is válaszolniuk kell, egyebek mellett arra is, miért választották a katolikus gimnáziumot gyerekeik számára.



A portálnak egy név nélkül nyilatkozó szülő panaszolta el, két rendőr vitte a házukhoz a felszólítást, hogy jelenjen meg a korrupcióellenes ügyészségnél. Hozzátette: az eljárás az egykori Securitate kommunista politikai rendőrség módszereire emlékeztette. A portál szerint egy-egy szülő kihallgatása egy-másfél órát tart, és a beidézetteket titoktartásra kötelezik: nem mondhatják el, hogy mit válaszoltak az ügyészek kérdéseire. A vádhatóságot többek között az érdekelte, hogy mit tudnak a katolikus iskola alapításáról, hogy miért íratták a katolikus gimnáziumba a gyerekeiket, önként vagy mások sugallatára döntöttek-e erről. Csíky Csengele, a szülői bizottság tagja a portálnak elmondta: nem tudja, mi a szándéka az ügyészségnek, de az eljárás óriási riadalmat keltett, és nagyon megviselte a szülőket. A szülők közösségi oldalt hoztak létre, ahol tájékoztatják egymást az újabb fejleményekről. Ugyanakkor jogi segítséget is kértek.

Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd a Maszol.ro-nak adott nyilatkozatában zaklatásnak tartotta a szülők ügyészségi kihallgatását. Szerinte semmi sem indokolja ezt a lépést. Emlékeztetett, hogy a szülőnek jogában áll ügyvéd és tolmács jelenlétét kérni a kihallgatáson. Azt is hozzátette azonban, hogy a beidézetteknek kötelességük megjelenni az ügyészségen, mert ha nem tesznek eleget a felszólításnak, rendőr kíséri be őket.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke tegnapi állásfoglalásában felháborítónak tartotta a szülők beidézését, kijelentve: egyértelműen hatalommal való visszaélésről van szó, és megfélemlítés zajlik az ügyészség részéről, amely elfogadhatatlan egy jogállamban. Arra kérte a szülőket, hogy ne engedjenek a nyomásnak, félnivalójuk nincs, hiszen ők jóhiszeműen íratták be gyermekeiket az iskolába.