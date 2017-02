Előző írásunk

A Maszol.ro portál értesülései szerint a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium több diákjának a szüleit is beidézte és tanúként hallgatta ki ezen a héten a korrupcióellenes ügyészség. A szülőknek több kérdésre is válaszolniuk kell, egyebek mellett arra is, miért választották a katolikus gimnáziumot gyerekeik számára.