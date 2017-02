AKIK NEM ADJÁK FEL. Mintegy kétszáz ember tiltakozott csütörtök este a Victoriei téren, és követelte a Grindeanu-kabinet lemondását. Ez volt a tüntetéssorozat 24. napja. A kormány előtt az emberek táblákat tartottak a magasba többek között olyan feliratokkal, hogy A korrupció öl, Colectiv, #Kitartok, és olyan jelszavakat skandáltak, hogy Le Dragneával, Tăriceanuval és Grindeanuval!, Minden nap itt leszünk. Az egybegyűltek 21 órakor mobiltelefonjaikkal bevilágították a teret, elénekelték a román himnuszt, majd – akárcsak a korábbi napokon – hosszasan skandálták, hogy Mondjatok le! Kolozsváron több mint negyven ember gyűlt össze a főtéren, és folytatta a tiltakozást a Grindeanu-kabinet és a Szociáldemokrata Párt ellen. A tüntetők nem skandáltak jelszavakat és nem menetelték körbe a főteret, de azt mondták, hogy a következő napokban is folytatják a tiltakozást. (Maszol)

MÉG A SZOCDEMEK IS. Felszólította Emil Bocot, Kolozsvár polgármesterét a Szociáldemokrata Párt – helyi szinten ellenzékben működő – szervezete, hogy ne akadályozza a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezését. Horia Nasra parlamenti képviselő, az SZDP Kolozs megyei szervezetének elnöke közleményében úgy vélekedett, hogy Emil Boc és a liberális többségű helyi közigazgatás hamis politikai témát táplál, ha ellenzi a többnyelvű városnévtáblákat, miután a tavaly júniusban az RMDSZ és a Nemzeti Liberális Párt helyi szervezetei között megkötött egyezmény magában foglalta a háromnyelvű – román, magyar, német – táblák kihelyezését azokon a településeken, ahol ők többségben vannak a helyi önkormányzatokban. Háromnyelvű bejegyzésben állt ki a többnyelvű kolozsvári helységnévtáblák ügye mellett a Mentsétek meg Romániát Szövetség. Honlapjukon román, magyar és német nyelven közölt, Na, most már muszáj! De lehet ezt jóindulattal is… című írásból kiderül, a parlamenti párt kolozsvári szervezete egyrészt örömmel, másrészt keserűséggel fogadta a hírt, miszerint a Kolozs megyei törvényszék alapfokú ítéletében arra kötelezte a polgármesteri hivatalt, hogy helyezzen ki kétnyelvű, román–magyar helységnévtáblákat Kolozsvár bejárataihoz. (Krónika)