A testület szerint újra kell értékelni a büntetéshatárt, hogy ne kerüljenek szabadlábra olyan személyek, akik rendkívül súlyos bűncselekményeket követtek el, mert ez veszélyt jelenthet a közrendre és -biztonságra. A részleges kegyelem kapcsán kifejtik: a jogszabály szövegének tisztán meg kellene fogalmaznia, hogy ez az öt évnél hosszabb időre elítéltekre vonatkozik. Hiányolják azt is, hogy a jogszabályban nincs szó arról, hogy a közkegyelem érvényes-e azokra is, akiknek büntetését felfüggesztették. Emellett javasolják a jogszabály címének megváltoztatását is, hogy az tükrözze: a közkegyelem érvényes a szabadságvesztéssel járó nevelőjellegű intézkedésekre is.