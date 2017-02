A Sepsi-SIC sérülések miatt megtizedelt csapattal játszott izgalmas mérkőzést Mátis Zita vezérletével, viszont az eladott labdák és lépéshibák megbosszulták önmagukat, így a zöld-fehérek egygólos vereséget szenvedtek hazai pályán a Brassói Naţional csapatától a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 17. fordulójában.

A mérkőzés első találatát több mint két perc játék után szerezték meg a vendégek, majd nem sokkal később a zöld-fehérek is betaláltak Bodó révén. A 14. percig fej fej mellett haladtak a csapatok, a szentgyörgyiek válaszolni tudtak a vendégek találataira, majd Vida Attila időt kért (6–7). Nem sokkal később a házigazdák emberhátrányba kerültek, amit a brassóiak ki is használtak, és találatot jegyeztek, sőt, a 20. percben már öt góllal vezettek (7–12). A Sepsi-SIC öt percig tartó gólcsendjét Tăbăcaru törte meg, majd az első félidő utolsó tíz percében sikerült felzárkózniuk egy gólra Mátis, Roşu és Tăbăcaru góljainak köszönhetően (17–18).

Szünet után a házigazdák ott folytatták, ahol az első játékrész végén abbahagyták, így sikerült egyenlíteniük, majd a 33. percben a vezetést is átvették (20–19) – először a mérkőzés során. Mintegy tíz percen keresztül uralta a találkozót a SIC, a folytatásban pedig több eladott labda, hibás indítás és lépéshiba is a vendégek kezére játszott, akik emberhátrányban egyenlítettek (24–24), sorozatukat pedig Vida Attila időkérése szakította meg. A time out sem sokat segített a helyzeten, a védelem nem tudta megakadályozni a brassóiak gólszerzését, akik a vezetést is visszavették. Az 54. percben Mátis és Bodó révén újra egyenlített a SIC: előbbi egy szerzett labdát követően büntetett, utóbbi pedig ellentámadásból volt eredményes (27–27). Az utolsó percekben a Naţional bírta jobban, a zöld-fehér mezesek pedig hiába kapaszkodtak, az újabb egyenlítés nem jött össze (30–31), így elszenvedték idénybeli tizedik vereségüket is, amivel a tabella tizedik helyére csúsztak.

A Sepsi-SIC a bajnokság 18. fordulójában szabadnapos, a folytatásban pedig két hét szünet vár a csapatokra, majd a 19. fordulóban, vagyis március 26-án a szentgyörgyiek Temesvár vendégei lesznek.

„A mérkőzés végén jól jött volna még egy időkérés, viszont hamarabb ki kellett kérnem, mert szükségünk volt rá. Amíg a lányok tartották magukat a taktikai utasításokhoz, addig jól ment, főleg az első félidő végén. A második játékrészben volt egy kisebb megtorpanás, nagyon sok eladott labdánk volt, sok helyzetet kihagytunk, sőt, legalább öt ellentámadást biztosítottunk az ellenfélnek, és ez jelentette a különbséget. A lányok hátrányból álltak fel, viszont egy kicsivel több odafigyeléssel ezt a mérkőzést meg lehetett volna nyerni. A folytatásban lesz egy háromhetes szünetünk, remélem, ez idő alatt egy-két sérült képes lesz újra játszani, majd március végén Temesváron lépünk pályára” – nyilatkozta Vida Attila edző, aki azt is hozzátette, nagyon hiányzott a sérülés miatt játékképtelen kézilabdázók – Voloncs Júlia, Florentina Lăcătuş és Dobra Anett – játéka, főleg védelemben, de ennek ellenére sikerült egy szoros mérkőzést játszaniuk a szintén sérüléssel bajlódó Mátis Zita vezérletével.



Küzdőtéren az utánpótlás

A Sepsiszentgyörgyi ISK hazai pályán 39–22 arányú győzelmet aratott a Fogarasi ISK ellen a női ifjúsági hármas kézilabda-bajnokság G-csoportjában.

„Nagy csatára készültünk egész héten. Lett belőle egy jó mérkőzés, sok góllal. A tét az elődöntőbe jutás volt. A lányok kitettek magukért és a mindenkori lelkes szurkolók is. Kézilabdázóim megértették, hogy a kitartó munka előbbutóbb meghozza gyümölcsét. Csak így tovább, komolyan, alázattal, szerényen, klubunk, városunk és megyénk iránti szeretettel” – fogalmazott Szerző Árpád edző.

Az ISK csapata: Költő Kincső, Szász Gabriella és Elena Bratosin (kapusok), Veres Kriszta 11 gól, Baló Brigitta Beáta 7, Csákány Nikolett 6, Imre Szende 6, Elena-Maria Popica 4, Kovács Petra 1, Belle Hanna 1, Oana-Alexandra Radu 1, Boros Kriszta 1, Riana Bârlă 1, Szabó Boglárka, Bartos Anett, Bedő Éva Gabriella. Edző: Szerző Árpád.