A hétvégén a győzelemhez Moldoveanu állt a legközelebb, aki a párviadal első mérkőzésének döntő szettjében 3–9-ről fordított, majd hosszabbításra vitte a küzdelmet, és volt két meccslabdája is, ám nem tudott élni a lehetőséggel. A folytatás már a vendégekről szólt, akik simán hozták a kötelező győzelmet. – A vereség ellenére örvendünk, hogy egy ilyen kaliberű és roppant komoly játékerőt képviselő csapatot láttunk vendégül a sepsiszentgyörgyi Topspin asztalitenisz-teremben. Köszönjük azok támogatását, akik eljöttek és végigszurkolták meccsünket – nyilatkozta érdeklődésünkre Kocsis Balázs, az Electrica SK egyik játékosa. – Személy szerint nekem is jólesett itthon játszani, még úgy is, hogy fölényes vereséget szenvedtem egy nálamnál jobb ellenféltől. Reméljük, a következő hazai mérkőzésünkre is hasonlóan sok asztalitenisz-kedvelő látogat majd ki – tette hozzá pingpongozónk.

A visszavágót két hét múlva Mioveni-ben rendezik meg.

A szuperligás elődöntő másik párharca kiegyensúlyozottabb küzdelmet hozott, hiszen a Pristavu Câmpulung 5–4-re nyert a Kolozsvári Politechnikával szemben.

Továbbra is a B-osztályban

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK lánycsapata – Oláh Kriszta, Papp Rebeka és Mike Boróka – a következő szezonban is az asztalitenisz B-osztályban folytatja, miután szombaton kétszer 5–0-ra nyert Rm. Sărat együttesével szemben a bennmaradásért kiírt osztályozón. Hétvégi sikerüknek köszönhetően a céhes városbeli lányok a folytatásban az 5–6. helyért küzdenek tovább Rm. Vâlceá­val, az oda-vissza alapon lejátszandó párharcra valamikor március végén kerül sor.

Törekvés Kupa

Összesen harmincnyolc amatőr pingpongozó állt asztalhoz szombaton Felsőrákoson, ahol a Törekvés Kupa újabb kiírását rendezték meg. A két korosztályban meghirdetett viadalt a felnőttek között a köpeci Bardocz Szilárd, míg az öregfiúknál Pethő Mihály nyerte meg.

Az eredmények: * felnőttek (50 év alatt): 1. Bardocz Szilárd (Köpec), 2. Pethő Mihály (Felsőrákos), 3. Cocean Valér (Barót) * öregfiúk (50 év fölött): 1. Pe­thő Mihály (Felsőrákos), 2. Stekbauer Árpád (Sepsibükszád), 3. Köntzey József (Esztelnek).

Akik támogatása nélkül nem jöhetett volna össze a hétvégi torna: a Felsőrákosi Közbirokosság, az Autocompres Kft., Barót Polgármesteri Hivatala és az Agroland Kft. (tibo)