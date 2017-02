A drámai körülmények között elvesztett Román Kupa-döntő után rájár a rúd a Brassói Olimpiára, amely az elmúlt hét közepén a mind­össze öt játékost felvonultató Szatmárnémeti VSK együttesétől kapott ki, szombaton pedig a bajnoki címvédő Sepsi-SIC gázolt át rajta laza könnyedséggel. A 21. fordulóbeli sikerrel a zöld-fehér mezes lányok bezsebelték a mostani idénybeli huszadik diadalukat, s 41 ponttal magabiztosan vezetik a küzdelemsorozat rangsorát. Zoran Mikes edző – a tőle megszokottól ellentétben – nagyon szépen forgatta csapatát, így minden játékosa kivette a részét a brassói győzelemből.

Roppant jól kezdett a sepsiszentgyörgyi csapat, amely bő hárompercnyi játék után 0–8-ra vezetett a rajtnál beragadt házigazdákkal szemben. Dan Calancea időkéréssel próbálta megtörni a zöld-fehérek lendületét, ami néhány pillanatra sikerült is, és Ardelean révén megszerezték első pontjaikat. A brassói lányok a folytatásban azonban csak szemlélték a háromszékiek menetelését, akik 12 ponttal vezettek az első negyed után (8–20). A második játékrész is a szentgyörgyiekről szólt: Pfirman kétpontosa után Jeffery, Marshall, Shegog, Kilin és Stoenescu szórta a kosarakat, s a nagyszünet előtt már 20 pont volt a Sepsi-SIC előnye (19–39). Ebben a negyedben valamivel jobban játszottak Pesovicék, hiszen 11 ponttal zárták a második tíz percet.

A térfélcserét követően is hengerelt Zoran Mikes csapata, amelyet most is népes szurkolótábor kísért el kiszállására. A harmadik negyed Gödri-Părăuról szólt, aki két és fél perc alatt nyolc pontot szerzett együttesének. A túloldalon kínlódtak az olimpiás lányok, hiszen 32 pont volt a hátrányuk fél óra játék után (31–63). A találkozó utolsó tíz perce örömkosárlabdát hozott, hiszen egyik csapat sem foglalkozott különösebben a védekezéssel, támadásban pedig mindkét együttes a szépen kidolgozott akciókra és látványos kosárszerzési lehetőségekre törekedett. A SIC-nek ilyen körülmények között is sikerült növelnie a két alakulat közötti „szakadékot”, és 34 pontos különbséggel, 45–79-re megnyerte a kör rangadójának számító párharcot.

A mezőny legeredményesebb játékosa a szentgyörgyiek kosarasa, Gödri-Părău volt 14 ponttal. Az igencsak gyengélkedő házigazdáknál az öt lepattanót begyűjtő, négy gól­passzt kiosztó és 10 pontot jegyző Pesovic jeleskedett.

A 21. forduló további eredményei: Kolozsvári U–Galaci Phoenix 81–72, Szatmárnémeti VSK–Târgovişte 50–65, Marosvásárhelyi Sirius–Alexandria 75–77, Jászvásár–Aradi ICIM 59–77.

A rangsor: * 1–6-os csoport: 1. Sepsi-SIC (20 győzelem/1 vereség) 41 pont, 2. Târgovişte 16/5 37 pont, 3. Kolozsvári U (14/7) 35 pont, 4. Brassói Olimpia (12/9) 33 pont, 5. Galaci Phoenix (10/11) 31 pont, 6. Szatmárnémeti VSK (9/12) 30 pont * 7–10-es csoport: 1. Alexandria (9/11) 39 pont, 2. Aradi ICIM (9/11) 29 pont, 3. Marosvásárhelyi Sirius (3/17) 23 pont, 4. Jászvásár (1/19) 21 pont.

Szerdán újabb mérkőzés vár a Sepsi-SIC csapatára, amely a 22. fordulóban a Kolozsvári U együttesét látja vendégül a Szabó Kati Sportcsarnokban. A kör másik két meccse: Târgovişte–Brassói Olimpia, Galaci Phoenix–Szatmárnémeti VSK.