Mindkét kormányban megvan az őszinte szándék a kapcsolatok rendezésére, ráadásul ez mindkét ország érdeke is. Teodor Meleşcanu bukaresti külügyér budapesti látogatása, tíz új, hétvégén nyitva tartó határátkelőhely megnyitása olyan jelek, amelyek jelzik, hogy a román kormány is nyitott a viszony javítására – Budapest már tavaly is jelezte készségét erre.

Gyakorlatilag nincs is olyan vetülete az államközi kapcsolatoknak, amely ne szorulna javításra: a határ menti együttműködésben, a mezőgazdasági, energetikai szektorban lehet előrelépni, de nem lehet nem beszélni az erdélyi magyar közösség problémáiról, kisebbségvédelmi intézkedésekről.

Kelemen Hunor úgy látja: Romániának nem kellene elszigetelődnie a kelet-közép-európai régióban, egyenrangú partnere sosem lesz Franciaországnak és Németországnak, ezért inkább a visegrádi négyek – Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – által képviselt tömbbel kellene szorosabbra fűznie kapcsolatát, anélkül, hogy ez felülírná a stratégiai partnerséget az Amerikai Egyesült Államokkal.

Az RMDSZ elnöke szerint egyébként sok múlik a magyar–román államközi kapcsolatokon abban is, hogy miként alakul majd a többség viszonya a romániai magyarsághoz jövőre, amikor Románia fennállásának századik évfordulóját készülnek ünnepelni az országban. A történelmi régiókat összekötő autópályák nem épülnek meg, ezért nagy valószínűséggel az ünnepséget egy nacionalista retorikában próbálják majd kiélni.