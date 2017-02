Magyarországot Szentes, a város és a Szentesi Vasutas Barátok csapata, Mikóháza, Kistarcsa, Gádoros, Szeged, Keszthely, Csanádapáca, Soltvadkert és a Budapest Honvéd Szakszervezete képviselte, utóbbi kettő most vett részt első alkalommal a böllérversenyen. Romániából a Prahova megyei Brebu, Konstanca, a Szilágyságból Haraklány és Sarmaság felnőtt-, valamint ificsapata, Háromszékről pedig Esztelnek, Torja, Előpatak és a Nemzetközi Rendőrszövetség Kovászna megyei szervezete volt jelen. Péntek délután szokás szerint a Vár vendéglőben mutatkoztak be a csapatok hagyományos népviseletben, ismertették településüket, és itt került sor a sorshúzásra is. A szervezők 240 résztvevőnek terítettek asztalt. Minden csapat vezetője megkapta azt a fakanalat, amellyel másnap megkóstolta az elkészített finomságokat, és átvette az e célra készített négy fehér sapkát.

Szombaton 8 órakor felvonultak a csapatok, élükön a brebui zenekarral, a településükre jellemző népviseletben és jelképeikkel, majd a hivatalos megnyitó után megkezdődött a verseny, feláldozták a sertéseket hagyományosan, áramütéssel vagy lövéssel. A vágást, perzselést és tisztítást követően minden csapat egy-egy fél sertést dolgozott fel, a rendelkezésükre álló négy óra alatt finomabbnál finomabb ínyencségeket készítettek.

A csapatokat polgármesterek is elkísérték. Eljött Bálványosra Esztelnek, Előpatak, Sarmaság, Haraklány, Soltvadkert, Csanád­apáca és Gádoros elöljárója. A legnépesebb, 33 tagú csapattal Konstanca érkezett, a Prahova megyei brebuiak harmincan, a szilágysági haraklányiak pedig tizenheten voltak. A magyarországiak közül a gádorosiak voltak a legtöbben, tizennégyen érkeztek.

Az idei rendezvény különlegessége Noda György sepsiszentgyörgyi vállalkozó német tábori konyhája volt, amellyel a sarmasági csapatot segítette. Elmondása szerint a sarmasági polgármesterhez baráti szálak fűzik, és a főzőcsapat több tagja tragikus körülmények között hunyt el, ezért úgy döntött, segít nekik, hogy ne szakadjon meg idejövetelük fonala, hiszen nyolc éve vesznek részt a böllérversenyen. A tábori konyháról annyit árult el, hogy egyszerre ötszáz személy részére lehet rajta levest főzni, húst sütni stb.

Amíg elkészültek a finomságok, a csapatok az otthonról hozott hidegtálakat, pékárut, pálinkát és bort kínálták a nagyszámú közönségnek. A veteránoknak számító csapatok már nemcsak a kötelező három terméket mutatták be, hanem nyolcat-kilencet is. A fesztiválon elkészített ínyencfalatokat szakemberekből és újságírókból álló zsűri értékelte és díjazta. Minden csapatot különféle kategóriában serleggel, díszoklevéllel és éremmel díjaztak. Az idei fesztivál éjszakába nyúló díszvacsorával ért véget.