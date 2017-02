Ez esetben is teljes korszerűsítésről van szó: az útburkolat és a járdák felújítása előtt az esővíz-elvezető rendszert és a villanyoszlopokat is kicserélik, új parkolóhelyeket alakítanak ki. A munkálatok összértéke 3,1 millió lej (699 ezer euró), amit helyi és központi költségvetésből fizetnek. (demeter)

Jóváhagyta a Domb utca felújításáról készült műszaki-gazdasági mutatókat a sepsiszentgyörgyi tanács, így az ott élők remélhetik, hogy a közeljövőben meghirdetik a versenytárgyalást a kivitelezésre, és neki is fognak a javításoknak.



Na még ez hiányzott, hogy ott is feltúrjanak mindent 3 évre. A legrusnyább falu sáros utcái is szebbek azoknál a mocskolmányoknál amit mi itt látunk.







15 éve készül a NAP utca is !!! Egyelőre marad a 125 százalékos területadó növekedés !







Oda jutunk a végén, hogy fogjuk kérni, ne újítsanak annyit már, csak hagyjanak élni.







végreeee... tavalyra volt tervezve, hogy meglesz... járhatatlan a Domb utca, élhetetlen... 25 éve egy kátyut sem tömtek be rajta... ideje volt... és remélem valami parkolási megoldást is kitalálnak, mondjuk a buszmegállónál... csak valahogy a munkatempót kellene felgyorsítani, mert tavaly már feltúrták a villanyoszlopok miatt, aztán most megint belefognak és ki tudja mikorra lesz meg... (a többi felújításból kiindulva fel lehet készülni gumicsizmával, gólyalábbal, gázálarccal, füldugóval, le*****om tablettával)