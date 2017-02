Színvonalas mérkőzésen, hátrányból fordítva, Hadnagy Attila és Vlad Bujor góljával diadalmaskodott a Sepsi OSK a Nagyváradi Esthajnalcsillag otthonában a II. ligás labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában. A piros-fehérek idénybeli 11. sikerüknek köszönhetően a tabella 4. helyére léptek, illetve kétpontos hátrányban vannak a második Szatmárnémeti Olimpia és egy ponttal a harmadik Aradi UTA csapatával szemben.

A szentgyörgyieket a Székely Légió is elkísérte az idei első bajnoki mérkőzésre, a mintegy 100 piros-fehérbe öltözött szurkoló több mint 400 kilométert utazott, és ezúttal is bebizonyították, hogy nagyszerű hangulatot tudnak teremteni a sportszerűség határain belül.

A háromszékiek már a találkozó első percében megszerezhették volna a vezetést Huiban révén, viszont Goia bravúrral védett. Néhány perccel később a hazaiak előtt is adódott gólszerzési lehetőség: Codoban veszélyeztetett szabadrúgásból, amit Niczuly sikeresen kiöklözött, majd a 23. percben Matei fejesénél Ursu mentett a gólvonalról. A folytatásban Hadnagy jobb oldalon iramodott meg, kicselezett két védőt, majd átemelt a kilépő Goia felett, viszont a labda a hosszú sarok mellett haladt el. Az első játékrész hajrájában egyik csapat sem talált be, így gól nélkül vonulhattak az öltözőkbe.

Szünet után a hazaiaknak sikerült megtörniük a gólcsendet, és megszerezték a vezetést: az 52. percben Codoban bal oldali beadására a télen igazolt Matei érkezett a hosszú saroknál, és hat méterről a hálóba bólintott (1–0). Hét perccel később Ene öt méterről próbálkozott, viszont Goia újabb bravúrral hárított, szögletre tolva a labdát. A szögletet követően Bedea kezezése miatt tizenegyest ítélt a játékvezető, amit Hadnagy végzett el. A csapatkapitány higgadtan lőtt a bal sarokba (1–1), és ezzel megszerezte idénybeli 19. találatát, amivel vezeti a másodosztály góllövőlistáját.

A hátralévő harminc percben a három pontot érő találatért hajtottak a Valentin Suciu által irányított labdarúgók, majd a 68. percben emberelőnybe is kerültek, hiszen Bedea megkapta második sárga lapját, így kiállította a bíró. A piros-fehérek a hajrában megszerezték a győzelmet érő találatot: a 87. percben Thiaw félpályánál labdát kapott, kicselezett egy nagyváradit, majd a tizenhatos vonal környékéről beívelt a csereként beálló, jól helyezkedő Bujor elé, aki mintegy 12 méterről, a kapusnak esélyt sem adva, kilőtte a hosszú sarkot, eldöntve a három pont sorsát (1–2).

„Jó csapat ellen játszottunk, és tudtuk, hogy nem lesz könnyű mérkőzésünk. Komolyan készültünk Nagyvárad ellen, az utolsó két felkészülési találkozójukat megnéztük és kielemeztük. Hátrányból fordítottunk, ami nagy pozitívum, hiszen ritkán sikerül ez idegenben. Örülök, hogy az új játékosok teljes mértékben beilleszkedtek a csapatba, és egy jó össze­csapást tudhatunk magunk mögött. A közel száz szurkoló biztatása komoly motivációt jelentett nekünk, nagyon sokat segítettek” – mondta Valentin Suciu edző, aki azt is hozzátette: a hétvégén mindent megtesznek azért, hogy Afumaţi ellen itthon tartsák a három pontot.

A Sepsi OSK megérdemelt győzelmet aratott az idei első mérkőzésén, a bajnokság 23. fordulójában, vagyis szombaton 11 órától a 11. helyen álló Afumaţi látogat az MSC Stadionba.

A forduló további eredményei: Mioveni–Călăraşi 2–2, Clinceni–Afumaţi 1–0, Foresta Suceava–Temesvári Politehnica 2–2, Brassói FC–Szatmárnémeti Olimpia 1–2, Brăilai Egyesülés–Aradi UTA 2–1, Resicabánya–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Râmnicu Vâlcea–Baloteşti 0–3 (hivatalból), a Bukaresti Juventus és a Chindia Târgovişte állt.

A rangsor:

1. Juventus 14 3 2 34–7 45

2. Szatmárn. 12 4 4 31–17 40

3. Arad 12 3 5 36–23 39

4. Sepsi OSK 11 5 3 32–17 38

5. Brassó 11 5 4 32–19 38

6. Mioveni 10 5 5 25–15 35

7. Târgovişte 9 2 8 27–22 29

8. Brăila 9 2 9 22–25 29

9. Suceava 8 3 9 33–36 27

10. Nagyvárad 8 2 10 21–20 26

11. Afumaţi 7 4 8 22–20 25

12. Călăraşi 6 6 8 24–28 24

13. Clinceni 7 3 9 29–37 24

14. Temesvár 5 5 10 26–36 20

15. Rm. Vâlcea 4 6 10 16–28 18

16. Baloteşti 4 4 11 22–36 16

17. Resicab. 4 1 15 21–43 13

18. Tatrang 2 5 13 15–39 11

A 23. forduló mérkőzései: Chindia Târgovişte–Clinceni, Baloteşti–Foresta Suceava, Temesvári Politehnica–Brăilai Egyesülés, Aradi UTA–Resicabánya, Călăraşi–Brassói FC, Bukaresti Juventus–Nagyvárad, Sepsi OSK–Afumaţi, Tatrangi Egyesülés–Mioveni 0–3 (hivatalból), a Szatmárnémeti Olimpia áll.