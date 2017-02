Ezúttal a hatodik percig kellett várni az első ferencvárosi gólra, de mivel Bíró Blanka több labdát is megfogott, ez az egyenlítést jelentette a franciákkal szemben. Nagyon kellettek Pena távoli bombái, a spanyol játékos góljaival tartotta a lépést a Fradi. A hosszú kihagyás után az elmúlt meccseken visszatérő Zácsik Szandra ezúttal már a 16. percben pályára került, és egy zúgó kapufával nyitott, de utána többször is jól játszotta meg a társait vagy éppen hetest harcolt ki. A franciák sokszor nem találták az FTC védekezésének ellenszerét, és amint támadásban is lendületbe jött a hazai csapat, egyből el tudott lépni ellenfelétől. Hiába kértek időt a vendégek, egy hatperces metzi gólcsendet kihasználva néggyel meglógott a Fradi, majd nem sokkal később már hat volt a különbség (13–7). Közben a 23. percben nagy ováció fogadta Zácsik első gólját, amelyet nem sokkal később a második is követett. A szünetben 15–10-re vezetett a népligeti együttes.

A második félidő elején is folytatódott a ferencvárosi roham, hat perc után mínusz hétnél metzi időkérés következett. A franciák ezt követően megnyitották védelmüket, a Fradi pedig megtorpant. Sikerült hamar rendezni a sorokat, Schatzl Nadine és Szucsánszki gólerős játéka révén pillanatok alatt nyolcra hízott a különbség (25–17). Ezen a ponton el is dőlt a mérkőzés, az utolsó tíz percre nem maradt esélye a már hét mezőnyjátékossal támadó Metznek a felzárkózásra.

A 2. csoport első helyén álló Győri Audi ETO KC ugyan az első percben hátrányba került Milanovic-Litre találata után, ám utána beindult a henger, Ambros Martín csapata a 9. percben már öttel vezetett. Nora Mörk, Eduarda Amorim és Görbicz Anita is kivette részét a góllövésből, a hazaiak dolgát ráadásul Amon kiállítása is tovább nehezítette.

A félidő derekán túljutva ugyan kicsit közelebb zárkózott a Krim, de Kiss Éva javuló védési hatékonyságának és a kihasznált helyzeteknek köszönhetően növelni tudta előnyét az ETO. Mörk, majd Bódi Bernadett és el-Gaui is többször be tudott találni a játékrész hajrájában, így nyolcgólos előnyt tudott összeszedni az ETO a szünetre (10–18).

A második felvonás első tíz percében gyakorlatilag semmit sem változott a játék képe, ahogy a csapatok közötti különbség sem. Zulic és Bajra­moszka volt a legaktívabb a hazaiaknál, míg a vendégeknél Nora Mörk és Bódi vétette észre magát. A játékrész derekán Bajramoszka újabb találatával közelebb zárkózott a Krim, ám a szlovén együttes ezután gólképtelen maradt hosszú percekig, aminek meg is lett az eredménye – az ETO 14 góllal meglépett.

Kiss Éva remekelt a kapuban, 57 százalékos védési mutatóval zárt, úgy, hogy végigvédte a találkozót. Mörk és Görbicz is ontotta a gólokat, a hajrában hozzájuk csatlakozott el-Gaui, aki a gólszerzés mellett heteseket és kiállítást is kiharcolt, nagyon hasznosan kézilabdázott. Görbicz hajrában több találatot is szerzett, az utolsó szó/gól pedig Hársfalvi Júliáé lett, aki egy parádés ejtéssel vette be a kaput, beállítva ezzel a végeredményt (17–34).