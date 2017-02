Feledésre ítélték azok emlékét, akik végeláthatatlan vonatokon eltűntek Keleten, akiket felszívott a Gulag világa. Ma is vannak azonban tanúk, akik átélték ezt. A múlt elmúlt, de eleven – fogalmazott a kormányfő.

„2000-ben úgy döntöttünk, hogy végre tiszteletre méltó módon megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól. Ezt a döntést az unokák nemzedéke hozta, fejet hajtva a nagyszülők nemzedékének szenvedése és helytállása előtt. Megemlékezni mindazokról, akiknek a bűne csak annyi volt, hogy nem fértek bele az osztályharcos proletárdiktatúra szűk abroncsába. Akiknek azért kellett bűnhődni, mert néhány hold földdel többjük volt, vagy mert ragaszkodtak hitükhöz, politikai meggyőződésükhöz, polgári jogukhoz, és ezért útjában álltak a kommunistáknak” – emlékeztetett.

A kommunista diktatúra bűnei nem évülhetnek el soha. A meggyilkoltak és bebörtönzöttek nevét, kiállását megőrzi a hűséges, ha nem is mindig hálás nemzeti emlékezet – szögezte le.

„A XXI. századi gondolatok nyugati agyakból pattantak ki. A tőrőlmetszett nyugati gondolat végül nekünk, közép-európaiaknak lett osztályrészünk. Mindeközben a Nyugat számára a kommunizmus megmaradt színtiszta elméletnek, éretlen világboldogítók bizsergető szellemi izgalmának. Mi, akik a vasfüggöny túlsó oldalán megéltük a kommunizmust, ma is értetlenül állunk előtte, hogy a magukat haladó gondolkodónak tartó nyugati értelmiségiek hogyan dicsérhettek népirtó kommunista diktatúrákat. Nehéz elképzelni ezt a nyilvánvaló történelmi vakságot. Nehezen érthető, hogy a kommunizmus bűneit Nyugaton még ma is sokan mentegetik, és maga az Európai Unió is vonakodik egyértelműen elítélni azokat. Mindezt a XXI. században már nem magyarázhatja és nem is mentheti a baloldali pártszimpátia” – mondta.

„Európának ma nem véletlenül rossz a lelkiismerete, amikor a kommunizmus bűneiről beszélünk. Ezért nekünk őriznünk kell a kommunista zsarnokság, a szovjet megszállás jármában megszerzett józanságunkat. Mi még negyedszázad elteltével is emlékszünk, milyen, amikor a zsarnokság mindenhol ott van. Valószínűleg mi így, ezzel az emlékkel halunk is meg. Gyermekeink ezt azonban nem tudják, nekünk kell emlékeztetni őket arra, hogy a szabadság nem magától adódó dolog, hiába tűnik ma olyan természetesnek, mint a levegővétel. Nekünk kell megértetni velük, hogy a szabadság mindig egy nemzedékre van a kihalástól” – jegyezte meg.