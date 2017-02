Bő két órával azelőtt, hogy Deák Kristóf átvette volna az Oscar-díjat, közép-európai idő szerint hétfő hajnali 2 óra 30 perc körül Justin Timberlake énekes-színész rövid performanszával vette kezdetét a kaliforniai Los Angelesben a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 89. díjátadója, ahol az előző év filmjeit és az azokat készítő filmeseit részesítették elismerésben. Az Oscar-gála helyszíne ezúttal is a Hollywood Boulevard-on álló Dolby Színház, központi tematikája a „filmek, amelyek inspiráltak bennünket” volt. Régi klasszikus alkotásokra, a filmművészet nagyjaira emlékeztek egész este. Elsőként Jackie Chant emelték ki, a harcművész-színész-rendezőről Vince Vaughn színész beszélt.



Rossz győztest hirdettek ki

A legjobb film díját Faye Dunaway és Warren Beatty, a Bonnie és Clyde főszereplői adták át. A legendás alkotás idén ünnepli 50. évfordulóját, a gála szervezői ezzel a gesztussal tisztelegtek a film előtt. És úgy tűnt, ezt a díjat is behúzta a Kaliforniai álom, ám mint kiderült: az est egy hatalmas bakival zárult, Warren Beatty ugyanis rossz nevet olvasott fel. Nem a Kalifroniai álom, hanem a Holdfény kapta a legjobb film díját.

Az először bemondott díjazottak már a köszönőbeszédüket fogalmazták, amikor kisebb kavarodás támadt a háttérben, és egyszer csak kiderült, hogy tévedés történt. A Kaliforniai álom producere jelentette be, hogy nem ők nyertek. – Nem tudom, mi történt – mondja Jimmy Kimmel. Az elképesztő hibára senki nem adott magyarázatot, valószínűleg, valahogy Emma Stone színésznői díjának borítéka került Warren Beatty kezébe, aki felolvasta a film címét. Végül a Kaliforniai álom készítői levonultak, és felmentek a színpadra a Holdfény alkotói, akik egy darabig azt hitték, ez csak valami vicc, de újabb csavar már nem volt az esten, ők vihették haza a díjat.



A díjazottak

Az amúgy nyugodt mederben folyó gálán a legjobb férfi főszereplő Casey Affleck lett A régi város című filmben nyújtott alakításáért, míg az epizodisták között Maharshala Alit, a Holdfény szereplőjét jutalmazták.

A nőknél a főszereplőnek járó díjat Emma Stone kapta a Kaliforniai álomban nyújtott alakításáért, a mellékszereplőknél pedig Viola Davis vehette át az amerikai filmakadémia elismerését a Fences című drámában nyújtott alakításáért.

A rendezők mezőnyében a mind­össze 32 éves Damien Chazelle kapta az Oscar-díjat a Kaliforniai álomért, amely 14 jelöléséből végül hatot váltott díjra.

A régi városért Kenneth Lonergan, a Holdfényért pedig Barry Jenkins kapta a legjobb eredeti, illetve adaptált forgatókönyvért járó díjat.

Két díjat is besöpört Justin Hurwitz. A fiatal zeneszerzőt előbb a Kaliforniai álom zenéjéért, néhány perccel később pedig a legjobb betétdalért jutalmazták, ugyancsak a Kaliforniai álomban. A City of Stars című számért Benj Pasekkel és Justin Paullal vehette át a díjat.

A legjobb operatőr Linus Sandgren lett a Kaliforniai álom fényképezéséért.

Az ügyfél című iráni alkotás nyerte el a legjobb idegen nyelvű film Oscar-díját. Aszgar Farhadi második alkalommal kapta meg az Oscart ebben a kategóriában. Az iráni rendező azonban már jóval a ceremónia előtt bejelentette, hogy nem megy el a díjátadóra a hét muszlim többségű ország állampolgárainak beutazását korlátozó – azóta már felfüggesztett – amerikai elnöki rendelet miatt. Üzenetében megköszönte a díjat, és sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehet jelen. Mint írta, honfitársai és a további hat érintett ország iránti tisztelete jeléül maradt távol.

A legjobb vágás díját A fegyvertelen katona című film kapta.

A legjobb egész estés animációs film a Zootropolisz – Állati nagy balhé lett, a legjobb rövid animáció elismerést pedig a Szalonkának ítélte oda az amerikai filmakadémia. Ebben a kategóriában jelölték A vörös teknős című animációt is, amelynek jó része Kecskeméten készült.

A legjobb dokumentumfilmnek járó díjat Ezra Edelman 467 perces munkája, az O. J.: Made in America kapta. A legjobb rövid dokumentumfilm a The White Helmets lett. Az alkotás a szíriai polgárháború dúlta területeken hősies munkát végző mentőalakulatról szól.

A legjobb hangvágás Oscar-díját az Érkezés, a hangkeverését pedig A fegyvertelen katona című filmnek ítélték. Utóbbi kategória kitüntetettjei között van Kevin O’Connell, aki 21. jelölését váltotta díjra.

A legjobb látványtervezés díját a Kaliforniai álom alkotói, a David Wasco és Sandy Reynolds-Wasco házaspár vehette át a hollywoodi Dolby Színházban megrendezett esten.

Negyedik Oscarját kapta Colleen Atwood, akit ezúttal a Legendás állatok és megfigyelésük című fantasy film jelmezeiért jutalmaztak.

A vizuális effektusokért A dzsungel könyve című produkciót díjazták.

A legjobb smink és haj kategóriában a Suicide Squad – Öngyilkos osztag vitte el az Oscar-díjat.



A Mindenki és rendezője

Ez az elismerés történetének negyedik magyar Oscar-díja A légy, a Mephisto és a Saul fia után. Deák Kristóf a feleségének, a szüleinek, a stábnak és természetesen a gyerekeknek köszönte meg a díjat, majd hangsúlyozta, a gyermekek a boldogabb jövő kulcsai, ők tehetik jobb hellyé a világot. Neveljük úgy őket, hogy büszkék lehessünk rájuk – mondta a rendező.

Deák Kristóf friss Oscar-díjas rendezőnk 1982. május 7-én született Budapesten. Édesanyja Ács Enikő énekesnő, gyermekkorában hét évig zongorázott, aztán basszusgitározott egy rockzenekarban. 2006-ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Egyetem rendező-forgatókönyvíró-producer (gyártásszervező) szakán. Első filmes munkája 2005-ben Steven Spielberg részben Magyarországon forgatott München című történelmi drámájának vágóstábjában volt.

2009 óta él Angliában. Londonban a Westminster Egyetemen végzett rendezői mesterszakot, ahol aztán két évig segédtanárként dolgozott. Elsősorban ott és Budapesten dolgozik saját filmes cégében. Sokáig szabadúszó vágó volt, 2014 óta rendező-forgatókönyvíróként dolgozik elsősorban, amikor is a Mindenki forgatókönyvével elnyerte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Huszárik Zoltán-pályázat kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatását.

Rendezőként eddig öt alkotásban vett részt, korábban például a Hacktion című sorozat 12 epizódját is ő jegyezte.

A Mindenki egy kislányról, Zsófiról szól, aki új iskolába kerül. A suli kórusát egy ambícióktól fűtött tanár (a Jászai-díjas színművész, Szamosi Zsófia alakításában) irányítja, aki a legjobb kórust szeretné kinevelni. A gyerekek viszont csak énekelni szeretnének, és ez előbb-utóbb összeütközéshez vezet. Zsófit és új barátnőjét két gyerek színész, Gáspárfalvi Dorka és Hais Dorottya alakítja. A film producere a rendező mellett Udvardy Anna volt. A Mindenki korábban Tokióban és Chicagóban nyert fesztiváldíjakat, s Berlinben is díjazták, ami lehetővé tette, hogy az Oscarért is indulhasson.