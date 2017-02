Mi is a vetési naptár? Annyiféle szóbeszéd kering az interneten, hogy az ember már nem tudja, minek higgyen. A vetési naptárt hivatalosan Maria Thun alkalmazta elsőként, de a biodinamikus erők hatását gazdák, kertészek, hobbikertészek, borászok, méhészek is ismerték és ismerik, már szépapáink is használták, megfigyelve a bolygók járását, és ezt használva a föld megművelésében.