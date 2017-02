A borsó és a borsóvetőmag termelése esetében is sikerült bevezetni a termeléshez kötött támogatást, ugyanúgy, mint a lucernavetőmag tekintetében. A lucernamag 90 százaléka külföldről érkezik, holott itthon megvan a megfelelő termelési kapacitás – hangoztatta.

A Liga közbenjárásának következtében feloldották a a műtrágya- és vegyszer-lerakatokra vonatkozó, úgynevezett 200 méteres megkötést – korábban az állami hivatalnokok úgy tekintettek ezekre a létesítményekre, mint potenciális bombákra – részletezte.

A pénzügyi hatósággal, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökséggel szembeni kifogásait is megfogalmazta Baciu. „Megtanultunk szenvedni az ANAF és APIA túlbuzgósága miatt. Nagy gondjaink vannak az AFIR-al szemben is, megölnek a mesterséges kondíciókkal. Nagyon sok rendellenességet összehoztak” – hangoztatta az elnök. (Forrás: agroinfo.ro)