Már 16 halálos áldozata van a kanyarójárványnak Romániában. Az egészségügyi minisztérium szerint a felelőtlen oltásellenes kampány a hibás a járványért. A kanyaró elleni vakcina beadását 2014-ben kezdték tömegesen megtagadni egyes televíziós személyiségek és az ortodox egyházhoz közel álló alapítványok által indított ellenkampány hatására. A szaktárca a járvány megfékezése érdekében csökkentette az olthatóság alsó határát, így a már 9 hónapos csecsemők is beolthatók. (Transindex)



ENNYIBE KERÜLNEK. Több mint 500 millió lejre rúgtak az előző törvényhozási ciklus parlamenti képviselőivel kapcsolatos kiadások – derül ki az alsóház honlapján közzétett adatokból. A legnagyobb költséget – 107 millió lejt – 2013-ban jegyezték, 2014-ben és 2015-ben 102 millió lejt, 2016-ban 105 millió lejt költöttek bérekre, napidíjra, lakásbérlésre és utazásra, telefonra, a parlamenti irodák fenntartására, illetve külföldi kiszállásokra. Csak az elmúlt évben a parlamenti képviselők jövedelme 23,9 millió lej volt, napidíjakra 5,161 millió lejt, lakásbérlésre 15,427 millió lejt költött a képviselőház, az utazási költségek 10,2 millió lejre rúgtak, a képviselők telefonköltségei pedig 454 617 lejt összesítettek. Ugyancsak tavaly 48,3 millió lejt költött az alsóház a képviselők parlamenti irodáinak fenntartására, illetve az irodák alkalmazottjainak bérére. 2016-ban 198 külföldi kiszállásuk volt a képviselőknek, ez több mint kétmillió lejbe került. (Maszol)

RÖGHÖZKÖTÉS ELVÁNDORLÁS ELLEN. A diplomások elvándorlása beláthatatlan következményekkel jár – véli a Román Akadémia, amelynek tagjai az oktatási rendszer alulfinanszírozottságát okolják a diplomások elvándorlása miatt. Szerintük teljes mértékben át kellene szervezni, ezen belül nagyobb hangsúlyt helyezni a magánforrásokból érkező pénzekre, emellett vonzóbbá kellene tenni a pedagógusi hivatást is különböző juttatásokkal, a szakmai oktatást pedig egybehangolni a gazdasági követelményekkel. De a legjobb megoldás a diplomások itthon tartására, ha visszavezetnék a kommunista rendszerben alkalmazott módszert, miszerint az állami egyetemeken végzetteket köteleznék, hogy Romániában dolgozzanak, ellenkező esetben vissza kellene fizetniük az állam által rájuk fordított össze­geket. Az egyetemisták képviselői szerint a szabad mozgás alkotmányos és uniós alapjog, amit nem lehet korlátozni. Senkit sem kötelezhetnek, hogy az országban maradjon – véli Vlad Cherecheş, az Egyetemi Hallgatók Országos Szövetségének elnöke. Augustin Zegrean, az alkotmánybíróság volt elnöke is arra hívja fel a figyelmet, hogy a szabad mozgás ilyen korlátozása alkotmányellenes és az európai irányelvekkel is ellentétes. (Erdély FM)