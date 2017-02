A magyar jogállamiság helyzetével foglalkozó meghallgatás kezdetén Trócsányi László hangsúlyozta, a kormány nyitott a párbeszédre, számos kérdést sikerült már lezárni konstruktív megközelítéssel. A nem kormányzati szervezetekről (NGO) szólva a tárcavezető elmondta, 60 ezer ilyen működik Magyarországon, „élnek és virulnak”, elmondhatják az álláspontjukat, attól pedig még nem lesz diktatúra, ha azt bizonyos esetekben nem fogadja el a kormány. Nincs miért aggódni az NGO-k jövőbeli helyzetét illetően, a készülő jogszabály mindössze arra vonatkozik, hogy a bíróságoknál be kell majd jegyezni, hogy mennyi pénzt kapnak ezek a szervezetek külföldről – szögezte le. A miniszter beszélt emellett a migrációs válságról, amely szerinte a legnagyobb kihívás ma Európában, és amelyben Magyarország különösen érintett. A budapesti kormány határozott választ kívánt adni a krízisre, Magyarország meg akarja védeni a lakosságát és a területét, s ez teljes mértékben összhangban van az európai joggal – szögezte le. Európában garantálni kell a közrendet és a közbiztonságot, ezek nélkül nincs jogállamiság. A terrorizmus itt van köztünk, nem tudhatjuk, hol csap le. Trócsányi kiemelte a schengeni rendszer, a belső határellenőrzések nélkül szabad mozgás megőrzésének fontosságát, és hozzátette: különbséget kell tenni migránsok és menekültek között, a gazdasági bevándorlók ugyanis a jobb élet reményében akarnak Európába jönni. A részvételével zajló meghallgatáson az Amnesty International, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ), illetve a Magyar Helsinki Bizottság képviselője is komoly bírálatokat fogalmazott meg a kormánnyal szemben. Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója egyebek mellett azt sérelmezte, hogy „nagyon kevés függetlennek tekinthető médium maradt Magyarországon (...), az utóbbi időben számos médiacég a kormányhoz szorosan kapcsolódó üzletemberek kezébe került”. Gárdos Tódor, az Amnesty International kutatója az emberi jogok biztosításának csorbulásáról, a demokratikus viták hiányáról, „a civil szervezetek zaklatásáról és megfélemlítéséről” beszélt. Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke kiemelte, egyensúlyt kell találni a határok és az emberi jogok védelme között, azonban ez kudarcot vallott Magyarországon. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Köz­pont igazgatója ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Magyarországon működik a demokrácia, a hatalmi ágak elválasztásának elve. Azt is kiemelte, hogy Nyugat-Európa megszokta a magyarországi liberális médiatúlsúlyt, ez most változik, kiegyenlítődnek a viszonyok.



Bármit is irhatunk,a valóság Magyarországon is Soros György aljas aknamunkája,mely nemzetek és kormányok ellen irányul.Megmérgez és megakadályoz minden demokratikus akaratot. Nem csoda,hogy nem kívánatos személy Soros pénzbányájával együtt sem nálunk és lassan sehol a világon.Már aláírásokat gyűjtenek az Egyesűlt Államokban is Soros kiebrudálásáért. Nagyon sok helyen Európában forrongnak Soros kitiltásáért és pénzmosásának lehetőségei ellen,az általa finanszírozott civil és nem kormányzati szervezetek betiltása mellett ! Sőt,már törvényes eljárást is indítottak ellene,jogtiprás és emberiség elleni tevékenységéért.A román politikai életben is hatékonyan működik,de Bukarestben is főzik a Soros ellenszer alapanyagát.Nem megengedhető,hogy egy ember annyi bajt okozzon több nemzet életében:manipulálja a médiát és a politikai életet,kormány ellenes tiltakozásokat szervez,megbénítja a kormányzást, krízis helyzetbe hoz országokat,a migráció legnagyobb betyárja,pénzeli az aljas háttér aknamunkát,veszélyezteti a közrendet,közbiztonságot és a jogállamiságot.