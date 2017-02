Az országosan bevezetett előjegyzési rendszert két módon érhetik el az érdekeltek: a háromszéki prefektúra honlapján ( www.prefecturacv.ro ) a jogosítványok és beíratások menüpont alatt, illetve a www.drpciv.ro/rezervarecv/inmatriculare.php címen. A rendszer nemcsak a járművek forgalomba jegyzésekor, elidegenítést követő átíratásakor teszi lehetővé az előjegyzést, hanem az időszakos rendszámok, valamint a gépkocsik forgalomból történő törlése esetében is. Az érintett megadja a munkanapot és az órát, amikor felkeresné az irodát, a rendszer rövid idő alatt visszajelez, hogy akkor tudják-e fogadni. A visszajelzéstől számítva tíz perc áll a kérelmező rendelkezésére, hogy a kért adatokat bevezesse a rendszerbe.Az iroda közleménye szerint az előjegyzés ingyenes és személyhez kötött (nem ruházható át másra), illetve legtöbb két hónapra előre (kizárólag munkanapokra) igényelhető. Lényeges, hogy a rendszer nem tesz lehetővé újabb előjegyzést, csak azt követően, hogy az előzőnek már lejárt a határideje.A kérelmezőknek azt tanácsolják, az előjegyzési eljárás elkezdése előtt ellenőrizzék, hogy rendelkeznek-e minden szükséges okirattal. A szükséges dokumentumok lajstroma az iroda sepsiszentgyörgyi, Kós Károly úti székhelyén megtekinthető, illetve elérhető a kormányhivatal említett honlapján is. Az iroda vezetősége felkéri az előjegyzéssel rendelkezőket, hogy a leszögezett időponthoz képest tíz perccel korábban jelenjenek meg, valamint gondoskodjanak arról, hogy a jármű bejegyzéséhez, átíratásához, törléséhez szükséges dossziéban minden okirat meglegyen, továbbá vigyék magukkal a személyi igazolványukat, valamint az előjegyzést bizonyító nyomtatványt.Az előjegyzési rendszer beindítását követően az iroda ügyfélfogadó programja is megváltozik. Eszerint hétfőn, kedden és csütörtökön 8.45 és 15 óra között nyújthatók be a dossziék, szerdán 18 óráig, pénteken pedig csak 13 óráig. A rendszámokat, az időszakos forgalmi engedélyeket, valamint más okiratokat hétfőtől csütörtökig 14 és 15, pénteken pedig 12 és 13 óra között lehet átvenni.