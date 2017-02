A várható kínálatról a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóipari Egységek Szövetsége (SVESZ) tagjainak képviselői számoltak be tegnap. Kovács István, a szövetség vezetője felvezetésként elmondta: az akció célját illetően nem tudnak újdonsággal szolgálni, a fő irányvonal továbbra is a néphagyomány felelevenítése mellett az éttermi kultúra terjesztése, a gasztronómia népszerűsítése. A Székelyföldön néhány éve felelevenített hagyománynak eddig minden alkalommal jó volt a fogadtatása, általában vendégforgalom-növekedéssel zárták a napot (egyértelműen nehéz meghatározni a mértékét, de elérheti akár a négyszeresét is egy átlagos napnak).

A jelenlévők egyetértettek abban: az akció egyik hozadéka, hogy az ötvenszázalékos árcsökkentés sokakat arra sarkall, hogy olyan étkeket is kipróbáljanak, amelyeket egyébként nem választanának. A vendéglátók számára pedig lehetőség, hogy mást is kínálhassanak, mint a hétköznapokon. A vendégsereg általában vegyesnek mondható: családok, baráti társaságok, munkatársi csoportok egyaránt élnek a lehetőséggel – magyarázta Kovács István.

Az SVESZ-tagok közül végül tizenegyen döntöttek a csatlakozás mellett. A Bertis csoport a Centrál vendéglőben várja az érdeklődőket, büfészolgáltatásuk zárását követően, este hattól lehet az à la carte menüből válogatni. A Ganesa és a Korzó Irish Pub jellegéhez illő különlegességeket kínál – indiai, illetve ír –, a két helyen 12 és 21 óra között lehet kedvezményesen fogyasztani. Az Oltmező úti Kastély vendéglő szezonhoz igazított menüvel várja a vendégeket csütörtökön 12 és 22 óra között. A Best Western Hotel Park étterme nem készült különleges étlappal, ugyanabból lehet válogatni fél áron 10 órától egészen 22 óráig. Ugyanitt négy órától élő zenével is kedveskednek. A Sugás vendéglő svédasztalt kínál 12 órától 20 óráig személyenkénti 29 lejes áron, illetve 16 órától itt is élő zene várja a betérőket. A hangulatot a Centrál vendéglőben is élő zenével fokozzák.

Az említettek mellett a kökösi Gulyás csárda, a Kolcza, az Old Man’s Pub, a Sepsi Kebab és a Tribel FF csatlakozott az akcióhoz. Az SVESZ-tagokon kívül a Csíki utcában az Eleven Street Food várja még a „falánk vendégeket”. Fontos tudnivaló, hogy az árkedvezmény csak az ételre vonatkozik, az italokra nem.