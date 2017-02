A bíróságok áldásos tevékenységének következtében a végleges zsákmány többek közt egy-egy fő európai parlamenti képviselő, illetve szenátor, hét képviselő, öt megyei önkormányzati elnök és kb. két tonna (28) polgármester, akiket végérvényes döntéssel hűvösre is tettek. A fővadász Kövesi jelentése szerint a hatóság 667 millió euró értékben zárolt javakat, a behajtott haszon 226 millió euró. Végül is az ügyészség az egyik legnagyobb jövedelemmel dolgozó vállalkozás.

A korrupcióellenes hatóság és a titkosszolgálat a legyőzhetetlen (vegyes)páros – binom –, mindent és mindenkit (el)visz, amit és akit csak akar. A nagyvadak hajtóvadászatának, a nagy halak lehalászásának alapjait már régebb megteremtették, és az ügyészeknek, bíráknak még hosszú ideig lesz munkájuk. Ha annak idején, öt-tíz éve vagy még régebb lecsapnak rájuk, most nem lenne ilyen jó a felhozatal, mert a görbe úton járók beijednek, és nem mernek olyan bátran a tilosban bóklászni s nyakig merülni korrupciós ügyekben. De jó ideig csak a titkosszolgálat füleivel és szemeivel figyel(tet)ték leendő áldozataikat, és amikor azok még nem is sejtették, legszebb álmaikban csaptak le. Az áldozatok, mivel éveken át hitték, hogy senki sem figyeli őket, bátran dézsmálták az államkasszát. Aztán, amikor elkapták őket, és szorult a kapca, vádalkut kötöttek, beártották addigi barátaikat, akikkel a koncokon osztoztak, és így azokat is lekapcsolták.

A vizsgálatok lefolytatása után felmentettek aránya tíz százalék, ami alacsonyabb az uniós átlagnál. (Mi mindig figyelembe vesszük az uniós szabályokat, és úgy látszik, az előtervezett is ennyi lehet.) Ettől függetlenül ezek mindegyike tévésztár lett, mert ha ártatlanok is voltak, karpereccel a kezükön megsétáltatták őket a tévécsatornák kamerái előtt. Iohannis elnök szerint Románia modellnek számít a korrupcióellenes harcban, úgyhogy, ha mi emelni fogjuk a potyára meghurcoltak számát, akkor ebben Európa is követhet. Sajnos – szerinte – veszélyeztet a politikának az igazságszolgáltatásba történő beavatkozása. Bár olyan hangok is hallatszanak halkan, hogy nálunk a politikába viszont az igazságszolgáltatás is beleszól, tehát kölcsönös beavatkozásról beszélhetünk. Mi nem azt a büntetőjogi alapelvet tarjuk szem előtt, miszerint inkább fusson száz bűnös, mint hogy egyetlen ártatlan bűnhődjön, ellenkezőleg: inkább kerüljön börtönbe egy-két ártatlan is, mintsem egy vétkes szabad maradjon.