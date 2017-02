Jó lenne, ha kimaradnának a tavaszi fagyok, ne csípnék meg a gyümölcsfák virágait, legyen gyümölcs, működhessék örömünkre a pálinkafőzde. Kálnokon is maszkások járták be a falut – tudósított Szigyártó András. „Kimozdítottuk a családokat a kapu elé, farsangi jókívánságokat jómagam osztogattam. Sikeres házagolás volt, a Téglás Botond vezette fúvószenekarunk szervezte. Ifj. Váncsa Béla feláldozta egyik kövérebb diszke juhát, és ő maga készítette el az ízletes juhtokányt. A bábuégetést a kultúrház előtti téren tartottuk humoros siránkozás közepette. Falusfeleim kitettek magukért. Ígérjük, hogy jövőben is végigmozsikáljuk a falut, megpróbáljuk farsangba rázni azokat is, akik idén kimaradtak belőle” – számolt be Szigyártó András.