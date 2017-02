Brânduş-Dendyuk Szilveszter házigazda polgármester köszöntője után meglepetésként a székely ruhába öltözött kalapos, tarisznyás Földes Levente I. osztályos tanuló – Pál Mária tanítónő diákja –, a Kriza János Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny országos szakaszának első díjasa mondott el egy népmesét.

Az RMDSZ elnöke arra kérte a polgármestereket, hogy legkésőbb március 15–16-áig nyújtsák be a közigazgatási és regionális fejlesztési minisztériumba idei terveiket, elképzeléseiket. Tamás Sándorral együtt március elején találkoznának Sevil Shhaideh miniszter asszonnyal, hogy tájékoztassák a Kovászna megyei prioritásokról. Kelemen Hunor azt is elmondta: a bérezések körül nagy a káosz, az Alkotmánybíróság döntése miatt a választott köztisztségviselőknek, polgármestereknek most nem nőhet a fizetése, az ígéretek szerint azonban ezt is rendezik két hónapon belül.

Tamás Sándor arról beszélt, hogy a tavalyihoz képest idén minden háromszéki város és község nagyobb összegből gazdálkodhat, de segítik az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerülő településeket is, példaként Barátost, Kommandót és Kököst említette. Arra is felhívta a polgármesterek figyelmét, hogy a költségvetés megtervezésekor számoljanak a kötelező fizetésemelésekkel. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy március 17-ig kell benyújtaniuk a kéréseket a szaktárcához, ha pályázni szeretnének az Országos Településfejlesztési Programra, amelyből többek között tanintézmények, orvosi rendelők felépítését, korszerűsítését, felszerelését finanszírozzák. „Fontos, hogy a helyi önkormányzatok felkészültek legyenek, és időben jelezzék pályázási szándékukat, itt a gyorsaságon is múlik a siker. Mi szakmai segítséget tudunk nyújtani a kérések, dokumentáció előkészítéséhez, de a pályázatot a helyi önkormányzatnak kell leadniuk” – hangsúlyozta. Közölte továbbá: Kovászna Megye Tanácsa február 28-ai soros ülésén dönt a helyi költségvetések kiegyensúlyozására szánt, a hozzáadottérték-adóból és a jövedelemadóból elkülönített összegek elosztásáról.