A legbiztosabb a rendezvénysorozat időpontja: április 22-én, szombaton kezdődik, és a következő vasárnap, április 30-án ér véget Sepsiszentgyörgy legnagyobb ünnepe, amelyet idén is a városimázs-iroda szervez. A kilencnapos program szerkezete nem módosul: a kulturális héten hangversenyekre, színházi előadásokra, kiállításokra várják a közönséget, a szabadtéri koncertek az utolsó három napon lesznek. A színpadokat idén is a főtéren, a Szent György téren (a Sugás Áruház előtt) és a múzeumkertben állítják fel, a kézművesvásárt azonban bennebb költöztetik a központba – a Gróf Mikó Imre utcába és környékére –, mert a korábbi, jól bevált helyszínt, a Kós Károly út feltúrt szakaszát a jelek szerint addig nem tudják járhatóvá tenni. Ez azt is jelenti, hogy a tavalyi 230 sátornál kevesebbet, 180–200 helyet tudnak biztosítani a kézműves portékának – közölte Knopp Ildikó, a város­imázs-iroda munkatársa. Ami az előadásokat illeti, még folynak az egyeztetések, egyelőre csak annyit árultak el, hogy a gyermekeket próbálják valami újjal meglepni. És még egy változás lesz: a tavalyi, negyedszázados jubileumi kiadás után a 26. Szent György Napok is új arculattal és logóval jelentkezik.