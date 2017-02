Feloldották a látogatási tilalmat A sepsiszentgyörgyi dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége értesíti a lakosságot, hogy mától kezdődően a dialízis, gyerekgyógyászat, szülészeti és újszülöttosztályon is feloldják a légúti fertőzések megnövekedett száma miatt korábban elrendelt látogatási tilalmat. Az említett osztályokon a látogatási idő: naponta 14–16 óráig.

Arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala a 26. Szent György Napok részeként immár nyolcadik alkalommal köszönti az arany- és gyémántlakodalmukat ünneplő házaspárokat. Idén a házasságuk 50., illetve 60. évfordulóját ünneplő párok április 3-ig jelentkezhetnek a 0267 316 365-ös vagy a 0737 433 028-as telefonszámok egyikén, illetve személyesen Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának 25-ös irodájában, hétköznapokon 8 és 14 óra között.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön csütörtökön 7.30–9 óráig a Román Hadsereg, Malom, Közép utcában és az Ady Endre-iskolában; 9–10.30-ig a Sport utca 5, 6, 17, 24-es tömbházában; 10.30–12 óráig a Grigore Bălan tábornok út 10, 10 E, 34, 44-es tömbházában; 12–13.30-ig a Gróf Mikó Imre utca 1/A–F, 2, 3/A, B, C tömbházában és a kereskedelmi egységeknél; 13.30–15 óráig az Arany János utcában, az, 1918. december 1. úttól a Nicolae Bălcescu utcáig, a Nicolae Bălcescu utcától az Olt utcáig, s innen az 1918. december 1. úti jelzőlámpáig (24-es tömbház, Don and Don); Albisban péntekig naponta 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

GOMBÁSZEGYESÜLET. A László Kálmán Gombászegyesület következő rendezvényét Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla Termében tartja ma 18 órától. A múlt év képes eseménynaptárát (III. rész, augusztustól novemberig), s főleg a Duna-delta őszi gombavilágát mutatja be Szász Balázs és Zsigmond Győző.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30-tól nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam kezdőknek. Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától nyugdíjastorna, 19 órától kondi-aerobik felnőtteknek. Telefon: 0722 243 234.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac mel­letti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyerekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

JOGI SZOLGÁLAT. Szerkesztőségünkben ma 13–15 óráig Ba­logh Klára jogtanácsos fogadja a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

MEGEMLÉKEZÉS. Március 3-án, pénteken 16 órától Sepsiszentgyörgyön az Erzsébet parki kopjafánál megemlékezést tartanak a kitelepítés 68. évfordulója alkalmából. A rendezvényre minden érintettet és érdeklődőt elvárnak.

A SEPSISZENTGYÖRGYI SZÍVBETEGEK csütörtökön 17 órakor találkoznak a gyermekjogvédelem épületében.

Magyar állampolgársági ügyintézés

A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) 9–17 óra között várják azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (születések, halálesetek, házasság, lakcím- vagy névváltoztatás magyar állami bejelentése), magyar igazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Várják azokat a hadiárvákat és hadiözvegyeket is, akik a magyar államtól szeretnék kérelmezni az őket megillető kárpótlást. Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház előadásai: csütörtökön 11 órától és szombaton 18 órától a kamarateremben Dorde Lebovic Az ezredik éjszaka (rendező: Zakariás Zalán), pénteken 19 órától a nagyteremben Bertolt Brecht A városok dzsunge­lében (rendező: Porogi Dorka.

M STÚDIÓ. Szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban: Jóemberek (rendező: Bezsán Noémi).

Tánc

ŐRKŐI TÁNCHÁZ. Csütörtökön 20 órától a sepsiszentgyörgyi Hostel Culture Pubban az őrkői táncház házigazdája a 2001-ben alakult Amenkha őrkői tánccsoport. A méltán híres őrkői táncot most igazi mestereitől csodálhatjuk és leshetjük el előbb a kisebbek, majd a nagyobbak bemutatóján, végül a táncházban. Az esten közreműködnek a Háromszék Táncegyüttes művészei. A belépő 10 lej, amellyel az őrkői Néri Szent Fülöp Általános Iskola diákjait támogatják.

Könyvbemutató

AZ ÉRTELMEZÉS FOGALOMKÖREI. Veress Károly kolozsvári filozófus, egyetemi tanár legutóbbi könyveit a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Könyvtár olvasótermében mutatja be csütörtökön 18 órától. A könyveket a szerző beszélgetőtársai, Incze Éva filozófiatanár és Csergő Antal könyvtáros ismertetik. A nyílt beszélgetésen bemutatott kötetek: Ami megtörténik velünk (2014), A nyelv teremtő erejéről (2015), Lehet-e másként élni? Életgyakorlati kérdések (2016).

XIV. VIGADÓ AKADÉMIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház galériájában csütörtökön 18 órától bemutatják Baka Dorottya (P. T. Soredo) A sebész ágya című pszichotrillerét. Beszélgetőtárs: Szöllősi Tamás.

SZÉKELY KAPUK. Pénteken 15 órától 19.30-ig tartó konferenciára és könyvbemutatóra várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A konferencia keretében Balassa Iván frissen megjelent, Székely kapuk régen és ma című könyvét is bemutatják.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGYÖN AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN csütörtökön 18 órakor megnyitják Sánta Csaba szobrászművész kiállítását. A vendégeket köszönti Vécsi Nagy Zoltán, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője, a kiállítás kurátora, a tárlatot megnyitja Ungvári-Zrínyi Kata műkritikus.

Könyvtári rendezvények Kézdivásárhelyen

MESEKLUB. A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban március 2-án, csütörtökön 14–15 óra között Meseklub óvodásoknak: mesehallgatás, gyurmázás.

E’ MESE VÁR. Március 2-án, csütörtökön 16–17 óra között kerül sor az E’ mese vár játékprogram III. fordulójára, amelyet az Egri Bródy Sándor Könyvtártól vettek át Luzsi Margó szakmai vezető, Boldizsár Ildikó mesekutató, Horváth Judit pszichológus ajánlásával.

ELŐADÁS. Március 3-án, pénteken 18 órától vetített képes előadást tart dr. Turóczi Ildikó Női szerepek a törzsi Kamerunban címmel.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi programján: MA 17.15-től román szinkronnal, 17-től magyar szinkronnal és román felirattal Vigyázz, kész, szörf 2. (amerikai családi animációs film, 84 perc); 19-től Szólít a szörny; 21.15-től T2 – Transpotting 2. (angol dráma, 116 perc); 20.30-tól Toni Erdmann (német–osztrák vígjáték, 162 perc); 18.45-től Pofoncsata. CSÜTÖRTÖKÖN 17.15-től román szinkronnal, 17-től magyar szinkronnal és román felirattal Vigyázz, kész, szörf 2.; 21.15-től T2 – Transpotting 2.; 19-től Érkezés (amerikai thriller, 116 perc); 20.30-tól Toni Erdmann; 18.45-től Pofoncsata.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11B országúton Kézdivásárhely, Kézdiszentlélek; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Nyujtód, Csernáton; a 12-es országúton Mikóújfalu, Kilyén, Oltszem, Szotyor, Sepsibükszád; közelében mérik a járművek sebességét.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti 23-as Farmacom (0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.