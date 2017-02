A házigazda FK Székelyudvarhely sikerével zárult a 19. fordulóban a székely csapatok találkozója, ám az öt góllal kikapó Sepsi FC tisztes helytállást tanúsított a rangsor harmadik helyét elfoglaló hargitaiakkal szemben. A hétfő kora esti találkozó első perceiben csak kóstolgatták egymást a csapatok, ám ez idő alatt a vendég zöld-fehérek két kapufát is rúgtak. A gólgyártást Mihály indította be (1–0), amire Țicalo gyorsan válaszolt is (1–1). Ezután az udvarhelyi Biró duplázott, majd Mánya beállította a félidő 4–1-es eredményét. A második játékrész gyors gólváltással indult: előbb Mánya, majd Máté szerzett egy-egy találatot (5–2). A folytatás már az FK-ról és Mányáról szólt, aki további két alkalommal zörgette meg egykori csapata hálóját, s vezényletével magabiztos sikert arattak a székelyudvarhelyiek (7–2). (t)