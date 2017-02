A szentgyörgyi játékosok ebben az idényben először a romániai, majd a szerb és a magyar nyílt nemzetközi fallabdabajnokságon vettek részt, most pedig Ausztriában is megmérettettek. Ezúttal Romániát három lány és két fiú képviselte, köztük a sepsiszentgyörgyi Szabó Nikole és Vizi Andor, a Kovászna Squash SKE, illetve a Huni Squash School játékosai. Nikole a tizenhét év alatti lányoknál tíz fallabdázó között az 5. helyen végzett, Andor a tizenöt év alatti fiúknál a negyven induló között a 29. helyen zárta a versenyt. Mindketten nyert mérkőzésekkel tért haza, Andor ötből kettőt, Ni­kole háromból egyet húzott be.

„Ez a torna egy Grand Prix jellegű ifjúsági fallabdaverseny volt, ami azt jelenti, hogy minimum száz játékos nevez be, akiknek 50–60 százaléka külföldi, illetve a megmérettetés több mint két éve az Európai Fallabdaszövetség normáinak betartásával kerül megrendezésre. Nagyon ügyes és tehetséges fallabdázó gyerekek jelentek meg. Jól tudtam, kemény dió lesz a gyerekek számára, viszont ők keményen harcolva helytálltak. Egy ilyen erős mezőnyben az elért eredmény jónak számít, és büszke vagyok rájuk. Természetesen, a jövőben folytatjuk a felkészülést mind a pályán, mind pályán kívül a jobb eredmények eléréséért. Úgy gondolom, játékosaim kezdték megérteni, hogy a squash nemcsak fizikai sportág, hanem az ész játéka is. Persze, a teljes beéréshez még jó pár év szükséges, de úgy vélem, jó úton haladunk” – fogalmazott Bara Hunor edző.

A háromszéki fallabdázók következő versenye március 3–5. között lesz, amikor a Huni Squash School öt játékossal az országos ifjúsági bajnokságnak helyet adó Călărași-ra látogat. (miska)