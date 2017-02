Kalandos magánosítás

Talán sokan tudják, hogy a szállodával, étteremmel való kapcsolatom meglehetősen hosszú múltra tekint vissza. 1987. március elsejénél kell kezdeni, azaz kereken negyven éve, hogy minden nap és minden este ott dolgozom, miután több sikertelen felvételit követően pincérként munkába álltam még az „átkosban”, vagy az „imádottban”, ki hogyan értékeli – idézte fel a tulajdonos a kezdetet.

A szálloda, valamint a vendéglő és a méretes park a kommunizmus idején a Központi Bizottság gazdasági osztályához tartozott. 1992-ben Barcsa Márton igazgató vezetésével létrejött a Favorit Rt., amely 1998-ig bérbe adta a különböző egységeket. Ezzel a lehetőséggel a Hotel-Hostel Park Kft. is élt, majd hat év után MEBO-módszerrel megtörtént a részvénytársaság privatizálása, viszont a vezetőség az egykori alkalmazottaknak nem biztosította a lehetőséget, hogy akkor tulajdonosokká váljanak – részletezte Kovács István.

A helyzet 2008-ra vált igazán súlyossá, ekkor derült ki, hogy noha a bérlők tetemes összegeket fizettek ki, a részvénytársaság mégis hatalmas veszteséget halmozott fel, és egyéves tárgyalásba került, hogy valahogyan meg lehessen menteni a vendéglátóegységet. Ekkorra a Favorit Rt. már csak az ingatlanok egy része felett rendelkezett (a jelenlegi működtető a leltári eszközöket már átvette, illetve a szálloda épületét is 2006-ban. Az egyéves tárgyalás végén a maradék vagyonnal együtt, sajnos, az adósságot is megkapták, ami nagyjából egymillió eurónak felelt meg, melyet bankhitelből törlesztettek. Ennek a részleteit máig fizetik, illetve újabb beruházásokra is szükség volt, mivel az egykori anyavállalat az évek során szinte semmit nem áldozott az ingatlanokra. Gyakorlatilag 2009-ben nyílt meg a lehetőség, hogy lényeges fejlesztésről essék szó, de mivel a Hotel-Hostel Park Kft. sem akkor, sem azóta semmilyen pályázati támogatást nem kapott, maradtak a fejlesztési hitelek, amelyeket mai napig törleszteni kell – sorolta Kovács István.

Felzárkózás

Kovács István szerint hamar nyilvánvalóvá vált számukra, hogy elengedhetetlen a csatlakozás valamelyik komoly vendéglátói lánchoz, a fejlődéshez nem elegendőek az egyszerű beruházások, a minőség biztosításához a szakmai háttér is kell. Romániában a 11. szállodaként sikerült a háromcsillagos szállodák csoportban a Best Western lánc tagjává válniuk.

„Ennek a tagságnak az előnye azon túl, hogy a szálloda bekerült a lánc katalógusába, és ennek nyomán külföldi vendégeink is rendszeresen visszajárnak, komoly szakmai segítséggel is jár, állandó jelleggel tanácsokkal látnak el, persze mindezért fizetni is kell” – fejtette ki. Mindezzel együtt azon dolgoznak, hogy továbbra is megfeleljenek, és minél hosszabb ideig megőrizzék a tagságot.

Tíz év hozadéka

A súlyos örökség, valamint a rendszerváltás utáni problémák ellenére sikerült fejlődni, és ezt a trendet szeretnék fenntartani. Kovács István úgy értékeli, sikerült kialakítani egy vendégkört, ez a fejlesztéseket is lehetővé teszi (jelenleg a konyháét, melynek korszerűsítése folyamatban van). A beruházások vonalán ugyanakkor hatalmas hátrányt jelent most is az épületegyüttes mérete, de az is, hogy viszonylag régen épült ingatlanokról van szó, melyeket nehéz a jelenlegi elvárásokhoz igazítani.

Ugyanakkor őket is nagyban befolyásolják a vendéglátóiparban tapasztalható gondok. Elsősorban kevés a jól képzett, megbízható munkaerő, a képzett régi emberek jelentős része már nyugdíjas, a fiatalokkal pedig több a negatív, mint a pozitív tapasztalatuk. Ezt úgy próbálják enyhíteni, hogy saját „nevelésű” fiatal csapatot képeztek ki. Egy másik gond, hogy bár a szálloda jelenleg a legjobbnak tekinthető Sepsiszentgyörgyön, és a vendéglő is megfelel a háromcsillagos előírásoknak, az elhelyezkedése nem feltétlenül szerencsés. Az elmúlt években ugyanis a belváros ezen része elveszítette forgalmas jellegét, az inkább a Sugás Áruház, illetve mostanság újonnan kialakított főtérre tevődött át.

Kovács István továbbá úgy véli, Székelyföld turizmusának fejlesztéséről már jó ideje szó van, de számottevő változás nem látható (ami a turisták számbeli növekedését illeti), és ezt a vendéglátók – így ők is – közvetlenül érzik. Ehhez az általa már több rendben felvetett tény is társul, hogy Háromszéken hiányzik a pezsgő éttermi kultúra, és az étkezési szokások inkább a gyorséttermi megoldások irányába mozdultak el, főképp a fiatalság körében.

A minőség irányába

A terveket illetően Kovács István leszögezte: továbbra a minőség irányába igyekeznek fejleszteni, így megtalálni az egész vendéglátóipari együttes helyét a sepsiszentgyörgyi vendéglátóipar térképén. Mindezt akkor, amikor a piac eléggé telített, és újabb és újabb versenytársak jelennek meg.

Kérdésünkre: mennyire jelenthet előnyt, hogy más vendéglátóhelyekkel szemben hatalmas zöldövezettel is rendelkeznek, amely akár kulturális rendezvényeknek is helyet adhat, Kovács István rámutatott: próbálkoztak ilyen téren, de túl költségesnek bizonyult. A nyári kertjük üzemképes, és azon dolgoznak, hogy hatékonyabban ki tudják használni. Ehhez azonban az is kellene, hogy a jelenleg üresen álló szomszédos kultúrpalotát (a szakszervezetek művelődési háza) ismét bekapcsolják a körforgásba, hiszen így a belváros központi park fölötti része felértékelődne.